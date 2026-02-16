Senor ejecutará la semipeatonalización de la Avenida de La Magdalena con un plazo de cinco meses

Archivo - Avenida de La Magdalena - GOOGLE MAPS - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la adjudicación a Senor de las obras de semipeatonalización de la Avenida de La Magdalena, que cuentan con un presupuesto de 461.600 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Los trabajos incluyen la redistribución de las plazas de aparcamiento, que quedarán organizadas en 43 plazas libres, seis para personas con movilidad reducida, 30 para motocicletas y cinco para taxis, y la demolición y renovación de aceras, bordillos y pavimentos para mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal.

Igualmente se renovarán las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado; y se llevará a cabo el saneo de firmes y ejecución de nuevos pavimentos acordes con el entorno, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería que contribuirán a embellecer el espacio y ofrecer zonas de estancia más cómodas y seguras.

También se modificará el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior de la avenida para facilitar la circulación y los giros de vehículos, y se optimizan los radios de curvatura y las dimensiones de las aceras para mejorar la movilidad peatonal y rodada.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada y está financiada con Fondos Europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

El Ayuntamiento ha informado este lunes que el objetivo de esta intervención es "avanzar hacia la mejora de la movilidad y la calidad urbana en uno de los espacios turísticos y de ocio más emblemáticos de la ciudad".

En este sentido ha indicado que la actuación permitirá priorizar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en la zona, favoreciendo al mismo tiempo un entorno más amable y seguro.

El proyecto contempla una intervención integral en la Avenida de La Magdalena y su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y el confort de los viandantes, así como la imagen urbana del área de acceso a la península.