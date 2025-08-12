El SEPRONA devuelve a su dueño un guacamayo robado en Reocín y hallado en una finca de Torrelavega

Se investiga como presuntos autores a un hombre de 41 años con antecedentes por robo de aves exóticas y una mujer de 18

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha recuperado este mes de agosto un guacamayo que habían robado a finales de julio en una propiedad de Reocín y que apareció en una finca de Torrelavega, por lo que ha sido devuelto a su dueño.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha instruido diligencias por estos hechos contra un hombre de 41 años y una mujer de 18, que figuran como investigados como presuntos autores del robo.

El ave fue robada el 27 de julio en una propiedad privada, tras saltar el vallado perimetral y forzar la jaula donde se encontraba. Se trata de un Guacamayo Militar (Ara Militaris), un tipo de ave psitácida muy poco común que se encuentra incluida en el Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) como especie gravemente amenazada de extinción, y su comercio internacional esta permitido únicamente en casos excepcionales.

Además, el Reglamento de la Comunidad Europea relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestre mediante el control de su comercio considera a dicha ave en peligro de extinción con grado de protección máximo, según ha informado la Guardia Civil.

Así, el SEPRONA comenzó una investigación que le puso tras la pista de un varón que ya tenía antecedentes como presunto autor de robo de aves exóticas. Las pesquisas dirigieron a los agentes a una finca situada en Torrelavega que era frecuentada con asiduidad por el sospechoso, y que es propiedad de una familiar.

Con la información obtenida, a principios de agosto se realizó un registro de la finca y se encontró al guacamayo dentro de una jaula con deficiencias de salubridad, heces de perros y agua sucia. Tras diferentes indagaciones, se pudo verificar que el ave localizada era la robada días antes.