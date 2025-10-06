SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Septiembre fue un mes húmedo en Cantabria, con un 6% más de lluvia de lo habitual, y normal térmicamente, según el Avance Climatológico de la comunidad autónoma difundido este lunes por la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante el mes, la temperatura media registrada fue de 16,2 ºC, solo 0,1 ºC por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020, que es de 16,1ºC (el septiembre más cálido fue el 1987, con 19,7ºC de media y el más frío el de 1972, con 13ºC).

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 21,7ºC, valor 0,1 ºC por encima de la media climatológica de la serie para un septiembre, y la mínima media de 10,6 ºC, también 0,1ºC por encima de la serie para este mes.

Respecto a la precipitación, se recogieron 81,9 litros por metro cuadrado (mm), por encima de lo esperado para este mes (77,4 mm).

Además, en septiembre acabó el actual año hidrológico (que se inició en octubre de 2024) y que finalmente resultó seco, con 1.109,9 mm, un 11% menos de lo normal respecto al periodo 1991-2020 (1.246,4 mm).

Septiembre en Cantabria ha destacado por episodios cálidos y fríos asociados principalmente al sucesivo paso de dorsales y vaguadas que han advectado masas más cálidas y frías respectivamente.

Sin embargo, se han registrado algunos episodios destacables, como el día 6, en el que las temperaturas subieron drásticamente alcanzando 39 y 38 ºC en algunos puntos del litoral debido a vientos de componente sur-suroeste.

Durante los días 18 y 19 se volvió a producir un episodio de altas temperaturas, en este caso destacando las zonas de Liébana y Centro.

A partir del 20 se produjo el paso de una profunda vaguada en altura y una advección fría post-frontal que provocaron una bajada muy pronunciada de las temperaturas puesto que establecieron viento de componente norte en superficie.

A su vez, se generaron tormentas con intensidades altas de precipitación durante los días 20, 21 y 22, de hecho, prácticamente tres cuartas partes de la precipitación de este mes se recogió durante estos 3 días.

Las temperaturas por debajo de lo normal se mantuvieron hasta el día 25, a partir del cual la borrasca ex-Gabrielle advectó una masa más cálida sobre Cantabria que mantuvo unas temperaturas normales para la época.

La temperatura máxima registrada en Cantabria este mes fueron los 39ºC que se anotaron en Castro Urdiales el día 6, y la mínima los -5,7ºC de Cabaña Verónica, en Picos de Europa el día 23.

En cuanto a las precipitaciones, destacan las del día 22 en Santander, donde se alcanzaron los 92,2 mm, mientras que, respecto al viento, la racha máxima se registró el día 3 en el Mirador del Cable, donde se llegó a los 118 kilómetros por hora.

Asimismo, Cantabria tuvo menos horas de sol de lo normal, ya que el total del mes se situó en 149,3 horas, mientras que la media mensual del periodo 2006-2025 es de 160,4.

En cuanto a los rayos, en septiembre se registraron 939 descargas, más de la mitad el día 19, con 485.