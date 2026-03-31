Sergio Balbontín (PSOE) ya es alcalde de Reinosa tras prosperar la moción de censura contra el PP

Foto de familia tras la moción de censura de PSOE y PRC en Reinosa contra el PP, que ha convertido a Sergio Balbontín en nuevo alcalde - EUROPA PRESS

REINOSA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El socialista Sergio Balbontín se ha convertido este martes en el nuevo alcalde de Reinosa tras prosperar la moción de censura con la que PSOE y PRC han sacado del equipo de Gobierno al PP, que se encontraba en minoría desde que el pasado mes de enero rompió su pacto con los regionalistas.

Tras varias semanas de incertidumbre sobre si se presentaría o no la iniciativa y un "defecto de forma" que obligó a los firmantes a registrarla dos veces, finalmente se ha votado esta mañana en un Pleno extraordinario que ha durado algo más de una hora y que ha supuesto el fin de la Alcaldía de José Luis López Vielva (PP).

La moción ha salido adelante gracias a los siete votos que suman socialistas y regionalistas -con cuatro y tres concejales, respectivamente-, que se han impuesto frente a los cinco en contra del PP y Vox -con cuatro y uno-, mientras que el edil de REC (Reinosa en Común) se ha abstenido.

El nuevo regidor ha prometido el cargo y se ha comprometido a trabajar por una ciudad "mejor", aunque consciente del poco tiempo que resta de legislatura, que concluye en mayo de 2027. "No prometo milagros, nada se arregla en un año", ha advertido.

Mientras, el PP ha lamentado el "interés personal" de Balbontín para dar este paso, impulsado cuando "sus compañeros le han levantado del sillón" que tenía en la Delegación del Gobierno.