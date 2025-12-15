El servicio de recogida de voluminosos de Torrelavega se prestará puerta a puerta e incluirá electrodomésticos - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la empresa municipal Aguas Torrelavega, ha presentado las mejoras en el Servicio Municipal de Recogida de Objetos Voluminosos, entre ellas, la recogida puerta a puerta y la inclusión de aparatos electrodomésticos.

Según han explicado este lunes en rueda de prensa el concejal de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez Noriega; la presidenta del Consejo de Administración, Blanca Rosa Gómez Morante; y José Luis Santos, jefe del Servicio de Recogida, a partir del 17 de diciembre la recogida de objetos voluminosos se realizará "puerta a puerta, en el portal del domicilio, eliminando así la necesidad de trasladar los enseres a las islas de contenedores y facilitando un servicio a los vecinos "de más calidad, más cómodo y accesible".

Además, se incluye la recogida de RAEES (electrodomésticos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos).

Con estas medidas "se facilita que los vecinos hagan uso del servicio: es más cómodo, más accesible, y evitaremos situaciones de mala imagen, voluminosos fuera de los contenedores que se produce en la actualidad", han destacado.

Respecto al funcionamiento del servicio, han informado que estará operativo de martes a sábado, excepto festivos, en dos franjas horarias: de 09.00 a 11.30 horas y de 22.00 a 23.30.

La recogida se debe solicitar a través de la web de Aguas Torrelavega (www.aguastorrelavega.com) o del teléfono 657 975 260 (de 09.00 a 14.00 horas).

Se agendarán cinco recogidas diarias y cada vecino podrá solicitar el servicio una vez por semana, con un máximo de dos objetos por recogida, entendiéndose por "objeto", por ejemplo, un grupo de sillas. Además, se recogerán también RAEE de forma diferenciada, garantizando una gestión adecuada.

El procedimiento es sencillo: el vecino facilita sus datos y el equipo del servicio confirma la hora aproximada de recogida para evitar esperas innecesarias.

Este servicio se corresponde con la recogida de muebles y enseres voluminosos domésticos procedentes de los domicilios particulares (como colchones, somieres, tresillos, librerías, etcétera) que, atendiendo a sus dimensiones, no son asumibles por el sistema de contenedores disponible, así como de dificultad de su transporte personal en vehículos hasta el punto limpio.