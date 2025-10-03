Servisar gestionará el servicio de ayuda a domicilio de Santander por 9 millones y dos años

Archivo - Servicio de Ayuda a Domicilio. - CÍRCULO EMPRESARIAL DE CUIDADOS A PERSONAS

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Servisar se encargará de gestionar el contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en Santander, con un presupuesto de 9 millones de euros para un periodo de dos años, prorrogable anualmente por dos más. Entre las mejoras ofrecidas figuran horas gratuitas de servicio de podología y peluquería a domicilio.

La concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha destacado la importancia de este programa impulsado por el Ayuntamiento, que cuenta en la actualidad con alrededor de 1.100 usuarios, y cuyo objetivo principal es ayudar a las personas mayores y facilitarles que puedan seguir viviendo en sus hogares.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el servicio comprende el apoyo en actividades de carácter personal, doméstico y socio-educativo a personas y familias de la ciudad, previamente evaluadas y seleccionadas desde la Concejalía.

Las tareas que se realizan se dividen en cuatro bloques: de atención personal, de carácter doméstico; de ayuda en la vida social; y de apoyo en la organización familiar.

Con respecto al primero, se trata de colaborar o realizar el aseo y vestido, ayuda a la movilización, control de medicación (no se incluye la realización de curas y administración de medicamentos por vía parenteral o en general cualquier otra actuación para la que sea exigible titulación de carácter sanitario), etcétera.

Mientras, el de carácter doméstico consiste en la realización o colaboración en tareas domésticas que los usuarios no puedan realizar o para las que necesiten ayuda como la limpieza cotidiana, lavado y planchado de ropa, elaboración de comida o hacer la compra.

Asimismo, con respecto a la ayuda en la vida social, se les acompaña en los paseos, y en la realización de gestiones. Por último, se les apoya en la organización familiar, fomento de destrezas y hábitos saludables, así como en habilidades parentales.

MEJORAS

Entre las mejoras ofrecidas para la prestación de este servicio, figuran horas gratuitas de servicio de podología y peluquería a domicilio, de apoyo técnico para el SAD psico-educativo.

Y también, de limpiezas de impacto, previas a la puesta en marcha del servicio, cuando la vivienda se encuentre en malas condiciones de higiene, el usuario no pueda realizarla por sus propios medios y no cuente con familiares que se puedan encargar.