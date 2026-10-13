El Seve Ballesteros registra 117.025 pasajeros en septiembre, un 16,6% más

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SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha cerrado septiembre con 117.025 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 16,6 por ciento respecto al mismo mes de 2025, y ha atendido 1.203 vuelos, un 7,2% más.

De los 116.913 viajeros comerciales, 66.621 conectaron con otra ciudad española (+28,2%), mientras que 50.292 lo hicieron con un destino extranjero (+6,1%), ha informado este martes Aena.

Por lo que respecta a las operaciones, de los 898 vuelos comerciales, 545 tuvieron origen o destino en España (+17,2%) y 353, fuera del país (+8,6%).

Además, en los primeros nueve meses de 2026, el Seve Ballesteros-Santander ha sumado 893.516 pasajeros, un 6,7% más que en el mismo período de 2025. El tráfico doméstico también ha experimentado un buen comportamiento en términos acumulados, con un crecimiento del 21,1% hasta los 527.978 viajeros.

Desde enero y hasta septiembre, el aeropuerto ha atendido 9.435 operaciones, un 2% más que los mismos meses de 2025. De ellas, 7.126 tuvieron carácter comercial (+5,9%): 4.581 nacionales y 2.545 internacionales.

DATOS NACIONALES

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron el mes de septiembre con 37,66 millones de pasajeros, un 3,9% más que en el mismo mes de 2025.

Estos aeropuertos gestionaron un total de 318.246 movimientos de aeronaves, un 4,9% más que en 2025; y transportaron 125.380 toneladas de mercancía, un 5,7% menos que en 2025.

De enero a septiembre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena un total de 309,9 millones de pasajeros (un 4,1% más que en el mismo periodo de 2025); se registraron 2,6 millones de movimientos de aeronaves (+3,9%); y se transportaron 1,1 millones de toneladas de mercancía, un 2% menos que en el mismo periodo de 2025.

AEROPUERTOS ESPAÑOLES.

En el mes de septiembre, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado un total de 31,67 millones de pasajeros, un 4,2% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 263.064 movimientos de aeronaves, un 5,3% más que en septiembre de 2025, y se transportaron 111.822 toneladas de mercancía, un 5,7% menos que en septiembre del año pasado.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en septiembre con 6,3 millones, lo que representa un crecimiento del 6,6% frente al mismo mes del año anterior.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,4 millones (+2,6% respecto a 2025); Palma de Mallorca, con 4,1 millones (+2%); Málaga-Costa del Sol, con 2,8 millones (+6,8%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 2,1 millones (+11,5%); Ibiza, con 1,2 millones (+2,9%); Gran Canaria, con 1,19 millones (+0,7%) y Valencia, con 1,12 millones (+5,4%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en septiembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 39.773 (+8,6% respecto a 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 33.386 vuelos (+3%); Palma de Mallorca, con 28.782 (+2%); Málaga-Costa del Sol, con 18.766 (+6,3%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 13.146 (+12,4%); Gran Canaria, con 11.350 (+3,9%) e Ibiza, con 10.487 aterrizajes y despegues (-0,2%).

Respecto al tráfico de mercancías, el aeropuerto que alcanzó un mayor volumen de carga transportada en septiembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 62.417 toneladas, un 13,1% menos con respecto al mismo mes de 2025.

Le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 18.634 toneladas (+6,9%); el aeropuerto de Zaragoza, con 17.589 toneladas (+6,8%) y Vitoria, con 6.544 toneladas (+12,5%).

De enero a septiembre de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado un total de 257,21 millones de pasajeros (un 4,1% más que en 2025). Además, se operaron 2,15 millones de movimientos de aeronaves (+4,5%) y se transportaron 989.990 toneladas de mercancía, un 0,9% más que en el mismo periodo de 2025.

AEROPUERTOS DE AENA BRASIL

Los 17 aeropuertos de Aena Brasil han alcanzado durante el pasado mes de septiembre un total de 3,8 millones de pasajeros, un 1,1% más que en el mismo mes de 2025. Se operaron 38.552 movimientos de aeronaves, un 3,9% más, y se transportaron 11.283 toneladas de mercancías, un 4,6% menos que en septiembre del año anterior.

El grupo de seis aeropuertos de ANB cerró el mes de septiembre con 1.406.618 pasajeros (+1,6%). Entre ellos, destaca el Aeropuerto de Recife, que alcanzó 812.064 pasajeros (-1,3%).

Se operaron 13.115 vuelos (+7,4%), de los cuales Recife gestionó 6.885 (-0,4%). Y se movieron 5.852 toneladas de mercancías (-6,4%), de las que 3.977 toneladas correspondieron al aeropuerto recifense (-18,2%).

El grupo de once aeropuertos de BOAB registró en septiembre un total de 2,4 milllones de pasajeros (+0,8% con respecto al mismo mes de 2025). Destaca el Aeropuerto de Congonhas con 2 millones viajeros (+0,3%).

Se operaron 25.437 vuelos (+2,1%), de los que 17.397 se alcanzaron en el aeropuerto de la capital paulista (-2,2%), y se transportaron 5.431 toneladas de mercancías (-2,6%).

En el Aeropuerto de Congonhas en São Paulo se gestionaron 4.491 toneladas, un 7,5% menos que en el mismo mes del año anterior.

De enero a septiembre de 2026, han pasado por los aeropuertos de Aena en Brasil un total de 34,7 millones de viajeros (+3,5%); se registraron 337.141 movimientos de aeronaves (+0,6%) y se transportaron 98.584 toneladas de mercancía, un 1,7% más que en el mismo periodo de 2025.

AEROPUERTO DE LONDRES-LUTON

Durante el mes de septiembre, han pasado por las instalaciones del Aeropuerto de Londres-Luton un total de 1,7 millones de pasajeros (3), un 7,3% más que en el mismo mes de 2025.

Se operaron 12.656 movimientos de aeronaves (+3,2%) y se transportaron 2.275 toneladas de mercancía (4), un 10% menos que en 2025.

De enero a septiembre del año 2026, se han registrado un total de 14,2 millones de viajeros (+6,2%), se gestionaron 105.558 movimientos de aeronaves (+2,5%) y se transportaron 16.651 toneladas de mercancía (4) (-25,8%).

El Aeropuerto de Leeds Bradford, integrado en el Grupo Aena desde el pasado 7 de mayo, ha registrado en septiembre 484.444 pasajeros, un 0,7% más que en el mismo mes de 2025, y ha atendido 3.974 movimientos de aeronaves (-0,5%).

De enero a septiembre de 2026, han pasado por sus instalaciones 3.669.434 viajeros (+2,9%) y se han gestionado 30.376 operaciones (+2,7%).