El Seve Ballesteros registra 133.225 pasajeros en agosto, un 13,1% más

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SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander cerró agosto con 133.225 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 13,1 por ciento respecto al mismo mes de 2025, y ha atendido 1.323 vuelos, un 1,1% más.

De los 132.917 viajeros comerciales, 77.022 conectaron con otra ciudad española (+27,2%), mientras que 55.895 lo hicieron con un destino extranjero (-2,1%), ha informado este martes Aena.

Por lo que respecta a las operaciones, de los 1.024 vuelos comerciales, 637 tuvieron origen o destino en España (+19,1%) y 387, fuera del país (+1,3%).

Además, en los primeros ocho meses de 2026, el Seve Ballesteros-Santander ha sumado 776.491 pasajeros, un 5,4% más que en el mismo período de 2025. El tráfico doméstico también ha experimentado un buen comportamiento en términos acumulados, con un crecimiento del 20,1% hasta los 461.357 viajeros.

Desde enero y hasta agosto, el aeropuerto ha atendido 8.232 operaciones, un 1,4% más que los mismos meses de 2025. De ellas, 6.228 tuvieron carácter comercial (+4,8%): 4.036 nacionales y 2.192 internacionales.

DATOS NACIONALES

La red de aeropuertos de Aena en España continúa su dinamismo operativo tras registrar 225,5 millones de viajeros entre enero y agosto de 2026, lo que representa un incremento del 4,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En este tramo acumulado, las operaciones aéreas avanzaron un 4,4% hasta superar los 1,8 millones de movimientos de aeronaves, mientras que el transporte de mercancías sumó 878.168 toneladas, equivalente a un repunte del 1,8%.

El impulso acumulado del ejercicio se consolidó con un mes de agosto de elevado tráfico en el que las instalaciones españolas gestionaron 34,8 millones de pasajeros (+4,7% interanual) y 273.292 vuelos (+4,3%), aunque la carga aérea experimentó un descenso mensual del 5,2% tras situarse en 104.356 toneladas.

A nivel global, la actividad consolidada del Grupo Aena --que abarca 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 instalaciones en Brasil-- alcanzó los 272,24 millones de viajeros (+4,1%) y los 2,3 millones de vuelos (+3,7%) de enero a agosto de 2026, pese a que el volumen de carga retrocedió un 1,2% hasta las 979.844 toneladas.

Tomando únicamente el octavo mes del año, el grupo movilizó a 41,3 millones de usuarios (+4,7%), atendió 330.526 operaciones aéreas (+4,5%) y gestionó 116.723 toneladas de mercancía, valor que supone una caída del 5,7% respecto al año previo.

Dentro del territorio nacional, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se mantuvo como el principal nodo de la red en agosto al registrar 6,5 millones de pasajeros (+4,8%) y 39.606 vuelos (+6,5%), además de liderar el tráfico de mercancías con 59.695 toneladas, a pesar de experimentar un descenso del 12% en este último apartado.

Le siguieron en afluencia Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,9 millones de pasajeros (+4,6%), 34.772 vuelos (+4,4%) y 17.588 toneladas de carga (+8,5%); Palma de Mallorca, con 4,8 millones de viajeros (+2,3%) y 32.324 operaciones (+2,8%); y Málaga-Costa del Sol, con 3 millones de usuarios (+6,6%) y 20.312 vuelos (+5,3%).

El resto de los aeropuertos españoles con mayor volumen en agosto continuó mostrando la fortaleza de la demanda estival. Alicante-Elche Miguel Hernández destacó con un significativo crecimiento del 11,4% en usuarios (2,3 millones) y del 11,7% en operaciones (14.069), seguido por Ibiza, con 1,5 millones de viajeros (+2,5%) y 13.643 vuelos (+5,2%); Gran Canaria, con 1,3 millones (+3,1%) y 12.038 movimientos (+5,8%); Valencia, con 1,2 millones de usuarios (+10,1%); y Tenerife Sur, que registró algo más de un millón de pasajeros, sufriendo una contracción del 4,2%.

En el ámbito del transporte logístico, tras Madrid y Barcelona se situaron los aeropuertos de Zaragoza, con 15.895 toneladas (+4,8%), y Vitoria, con 5.138 toneladas (+8,7%).

En el plano internacional, la red de 17 aeropuertos de Aena en Brasil contabilizó casi 31 millones de viajeros (+3,8%), 298.589 vuelos (+0,2%) y 87.300 toneladas de carga (+2,6%) de enero a agosto de 2026.

Durante el mes de agosto, estas instalaciones gestionaron 3,9 millones de usuarios (+3,2%), 39.983 movimientos (+6,5%) y 10.285 toneladas de mercancía (-7,3%).