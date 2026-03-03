SICAN adjudica dos nuevas parcelas a sendas empresas en el AIEP Castro Urdiales que movilizarán 3,5 millones

AIEP Castro Urdiales - SICAN

La sociedad pública adscrita a la Consejería de Industria, Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), ha adjudicado dos nuevas parcelas destinadas a proyectos industriales que movilizarán una inversión estimada de 3,5 millones de euros en el Área Industrial Estratégica de Producción (AIEP) Castro Urdiales 1ª Fase.

Estas operaciones permiten elevar el nivel de ocupación de la superficie productiva hasta el 89%, con un total de 13 empresas ya instaladas o en proceso de implantación en el área, ha informado este martes el Gobierno

Las empresas adjudicatarias son Hierros Etxebarria SL y Global Services Unit for European Market SL.

La primera, que se implantará en una parcela de 2.233 metros cuadrados, desarrollará una actividad de transformación y almacén de chapa, así como líneas de corte de perfilería de acero. El proyecto contempla una inversión aproximada de 1,6 millones de euros y permitirá mantener 24 empleos actuales, además de generar cinco nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, otra parcela de 2.233 metros cuadrados ha sido adjudicada a Global Services Unit for European Market SL, que implantará una actividad centrada en la prestación de servicios auxiliares industriales de alto valor añadido dirigidos a empresas del sector metalmecánico y de automoción. La inversión prevista alcanza aproximadamente 1,9 millones de euros y el proyecto contempla el mantenimiento de seis empleos actuales y la creación progresiva de 22 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años.

Con estas nuevas incorporaciones, el AIEP Castro Urdiales 1ª Fase suma una previsión de 27 nuevos empleos adicionales, que se añaden a los más de 200 puestos de trabajo ya generados en el marco del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Actualmente, el área tiene 7.148 metros cuadrados de superficie disponible, distribuidos en tres parcelas.

Desde el Gobierno de Cantabria, a través de SICAN, se continúa impulsando el desarrollo de espacios productivos modernos, dotados de infraestructuras competitivas y orientados a facilitar la implantación empresarial, la atracción de inversión y la generación de empleo estable en el territorio, ha indicado el Ejecutivo.