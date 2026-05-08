Sican autoriza la firma del convenio para la construcción de la intermodal de La Pasiega

La Pasiega - GOBIERNO

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN) ha aprobado la firma del convenio para la financiación, construcción y explotación de la estación intermodal del polígono logístico de La Pasiega, que supondrá una inversión de 62 millones de euros, IVA incluido.

La rúbrica se ha autorizado entre el Gobierno regional, al que está adscrito la sociedad, la propia SICAN y la entidad pública empresarial ADIF, dependiente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De esta manera, el convenio -que ya fue consensuado entre todas las partes- sigue cumpliendo los pasos de la hoja de ruta marcada, después de que la semana pasada fuese autorizado por el Consejo de Gobierno y ahora, esta semana, SICAN haya hecho lo propio en su consejo de administración.

Estos pasos ponen de manifiesto, según el Ejecutivo autonómico, su compromiso con el proyecto, al cumplir con su parte del acuerdo, de modo que "ahora falta que ADIF haga lo propio", autorizando la firma del convenio en su consejo de administración para que el convenio se pueda firmar antes del verano y la tramitación de este proyecto "tan importante" cumpla con los plazos previstos.

La finalidad es que las obras de construcción puedan iniciarse 15 meses desde la firma del convenio, es decir, en otoño del próximo año.

El convenio, tal y como ha destacado el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, establece que el Gobierno cántabro asumirá el 50 por ciento del coste del proyecto y ADIF la otra mitad. Y una vez firmado, se continuará con el procedimiento, licitando, en este orden, el proyecto y la ejecución de las obras, para asumir después la explotación de la terminal.

El consejero ha subrayado que el proyecto de La Pasiega "es una gran oportunidad" para el Puerto de Santander porque "no puede crecer hacia la Bahía". Así, la intermodal convierte a La Pasiega en "un gran centro logístico y, sobre todo, en una extensión del Puerto".