Siete startups cántabras participarán con SODERCAN en South Summit Madrid del 3 al 5 de junio - SODERCAN

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Siete startups cántabras impulsadas por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), participarán del 3 al 5 de junio en South Summit Madrid, uno de los principales encuentros internacionales de emprendimiento e innovación, con el objetivo de acceder a inversores, corporaciones y oportunidades de crecimiento.

La delegación cántabra estará integrada por Deduce Data Solutions, Sancantia, Skill Chamber, Archihorn Architecture of Sound, Manfacter, Biomaglight Technologies y Wypo Tech, que trabajan en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada, la digitalización industrial, el healthtech o las soluciones fintech.

Las empresas han sido seleccionadas dentro de una convocatoria lanzada por SODERCAN para asistir a este foro de referencia, dentro del espacio agrupado del proyecto Tech FabLab, ha informado SODERCAN.

STARTUPS

Por su lado, Deduce Data Solutions está especializada en desarrollar soluciones avanzadas de inteligencia artificial y machine learning para entornos industriales, energéticos, logísticos y sanitarios, con un enfoque en modelos personalizados y altamente interpretables.

Scantia está centrada en desarrollar soluciones de automatización e IA dirigidas a autónomos, pymes y negocios locales, que combina tecnología, formación y acompañamiento en procesos de digitalización.

Skill Chamber es una plataforma basada en IA generativa que permite entrenar habilidades profesionales y lingüísticas mediante simulaciones interactivas, mejorando la experiencia formativa y reduciendo la brecha entre aprendizaje y práctica real.

Archihorn Architecture of Sound es una iniciativa innovadora en el ámbito de la ingeniería acústica que desarrolla sistemas de reproducción sonora de alta fidelidad basados en geometrías optimizadas para mejorar la experiencia auditiva.

Manfacter está especializada en la digitalización y automatización de procesos industriales y ofrece soluciones basadas en IA para optimizar la cadena de valor en el sector manufacturero.

Biomaglight Technologies trabaja en el ámbito healthtech dedicada a diseñar y desarrollar dispositivos médicos innovadores basados en fotobiomodulación y tecnologías no invasivas, con potencial de escalabilidad internacional.

Wypo Tech facilita el acceso a financiación hipotecaria mediante herramientas digitales que automatizan procesos, integran información y simplifican la relación entre usuario y entidades financieras.

La participación de Cantabria en South Summit busca reflejar un ecosistema emprendedor cada vez más dinámico, con un claro protagonismo de la IA aplicada y la digitalización como palancas de competitividad.

Además, esta iniciativa se enmarca en la estrategia de SODERCAN para impulsar la visibilidad de las startups cántabras en entornos internacionales de alto impacto, al favorecer su acceso a financiación, alianzas estratégicas y oportunidades de crecimiento.

AYUDAS

En este contexto, SODERCAN mantiene abierta una línea de ayudas específica dirigida a empresas y startups de Cantabria que participen en South Summit Madrid, con el objetivo de apoyar económicamente su asistencia, con ayudas de hasta 1.400 euros para cubrir gastos de entrada al evento, transporte y alojamiento.

Esta acción se enmarca en el proyecto Tech FabLab, integrado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

Tech FabLab es una alianza estratégica entre el Gobierno de Cantabria, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña con el objetivo de impulsar redes de emprendimiento digital.