Siete tramos de carreteras de Cantabria mantienen el uso de cadenas por la nieve

Quitanieves trabajando - Carlos Castro - Europa Press

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete tramos de carreteras de Cantabria mantienen este miércoles la obligatoriedad de usar cadenas a causa de la nieve caída, una menos que este martes, Día de Reyes, cuando llegaron a ocho.

En concreto, se precisan en la CA-280 Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo, entre los puntos kilométricos 11 y 32; en la CA-273 Villanueva de la Nía-Quintanilla de las Torres, del 0 al 13,5; en la CA-272 Pozazal-Polientes, del 0 al 29,9; en la CA-284 Matamorosa-Mataporquera, del 0 al 18,4; en la CA-730 Matamorosa-Arija, hasta el 20,4; y en la CA-171 Reinosa-Corconte, hasta el kilómetro 21.

Además, se debe circular con precaución en los puertos de La Matanela (CA-633), Piedrasluengas --en este caso tanto desde la CA-281 como desde la CA-184)-- y Lunada (CA-643), así como en la CA-185 entre Potes y Fuente Dé, en la CA-825 Nestares-Barrio, y en la CA-183 Reinosa-Brañavieja, según datos de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Además, siguen cerrados desde hace un mes el acceso al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).