Silva asegura que ya se ha adjudicado el 95% de las vacantes docentes

Archivo - El consejero de Educación, FP y Universidades, Sergio Silva - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha asegurado que esta semana se ha adjudicado el 95 por ciento de vacantes de docentes que su departamento sacó a publicación.

El titular del área ha destacado que este dato es "muy importante" para su Consejería, ya que "es muy relevante" que el martes que viene, el día 1 de septiembre, "la gran mayoría de los profesores estén en los centros".

Además, ha subrayado que el 5% restante de vacantes se adjudicará, "como suele ser habitual", a lo largo del mes de septiembre, aunque se intentará que los docentes estén en los centros antes del inicio del curso.

Respecto a la escolarización, Silva ha matizado que no es un apartado que se resuelva un día concreto, ya que es "un proceso vivo", que se va desarrollando "por goteo".

"Hay unos periodos más intensos, los ordinarios y extraordinarios, pero a lo largo del curso varía, por lo tanto está constantemente variando", ha explicado.

Precisamente, sobre ese nuevo curso que comienza en pocos días, el consejero ha anunciado que el próximo viernes detallará las "buenas novedades" que trae el nuevo año académico, y ha avanzado que lo afronta "con casi más ilusión" que en periodos lectivos anteriores.

Y es que, ha reconocido que, a medida que van pasando los ejercicios, Educación "va conociendo mejor la realidad" del sistema, por lo que cuenta con "más experiencia" para ir mejorando.

En este sentido, ha insistido en que este curso 2026-2027 "trae novedades que van a ser buenas para la educación de Cantabria".

El consejero de Educación ha hecho estas declaraciones, a preguntas de la prensa, tras presentar el Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario en Cantabria.