Silva convoca mañana a la Junta Docente para abordar la subida salarial tras la firma del acuerdo de presupuestos

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha convocado este martes a la Junta de Personal Docente a una mesa sectorial para abordar la subida salarial una vez existe un acuerdo entre PP y PRC para aprobar los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, cuyo proyecto inicial --que no salió adelante hace tres meses al rechazar los populares las condiciones aprobadas por la Ejecutiva del PRC para sentarse a negociar-- ya incluía una partida de 17 millones de euros para este fin.

En un audio remitido a los medios por el Gobierno, Silva apuesta por "aprovechar esta nueva situación" que supone la firma del acuerdo de presupuestos entre el Gobierno de Cantabria y el PRC, para lo que ha convocado a los sindicatos docentes este martes a las 10.30 horas.

"Si en el 2025 éramos capaces de llegar a acuerdos sobre cuantías y plazos, ahora que ya tenemos la certeza de que habrá presupuesto en el 2026, debemos avanzar", ha considerado el consejero, que ha recordado que el proyecto de presupuestos del 2026 "ya incluía lo más importante, esos 17 millones de euros necesarios para implementar la subida salarial para los docentes de Cantabria".

En este sentido, ha destacado que, "si todo se desarrolla con normalidad, seremos el primer gobierno que en 18 años pueda acometer y encarar esta subida salarial para los docentes de Cantabria".

"Esto es lo que más le interesa e importa al Gobierno: cumplir su compromiso con los docentes de Cantabria que ya había reflejado en el proyecto de presupuestos y que ahora haremos realidad", ha concluido.