Silva "no descarta" que el proyecto de presupuestos para 2026 recoja la subida salarial pactada con los docentes

Lamenta que el inicio del curso se "tiña" con aulas "sin o con pocos profesores" por la huelga: "Es triste e innecesario"

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), "no descarta" que en el proyecto de presupuestos para Cantabria de 2026 se recoja el acuerdo de subida salarial pactado con la Junta de Personal Docente para el profesorado público de la comunidad, "pese a que no se firma".

"Nuestra firma ya está en sentido figurado, lo que falta es la firma de la Junta y que no haya huelga", ha dicho este domingo en declaraciones a Ifomo, recogidas por Europa Press, un día después de que los representantes sindicales hayan pedido su dimisión o su cese por parte de la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga; dos de la última reunión de negociación que acabó sin acuerdo y, a uno del inicio del curso escolar con una convocatoria de huelga y una manifestación.

El consejero ha señalado que sindicatos y Consejería han llegado a un acuerdo en la subida salarial de 180 euros implementada en cinco años, una medida que tendría un impacto de 35 millones de euros en el presupuesto de su departamento una vez implementada.

Al respecto, ha explicado que la subida es de "tal calibre, de tal magnitud" que el Gobierno "necesita tener unos presupuestos que dibujen esa nueva realidad". "Eso es algo obvio y que todos deberíamos entender", ha dicho.

De ahí, que la Consejería incluya en la negociación con los sindicatos una cláusula vinculada al presupuesto que, según estos, condiciona su cumplimiento a la aprobación de las cuentas durante su extensión temporal (años 2026, 2027, 2028 y 2029) y que dicen hace a los 8.500 docentes cántabros "rehenes de negociaciones partidistas".

También han asegurado que han presentado otras redacciones alternativas de la cláusula, a lo que el consejero ha dicho que si la redacción "es el problema", el Gobierno "está abierto" a nuevas.

Silva ha asegurado que lo que les "separa" es "una cuestión de responsabilidad ideológica". Ha defendido que, siendo un gobierno en minoría, "necesitamos suelo presupuestario para una subida salarial" de ese impacto para "poder pagar" y no dejar a la educación de Cantabria en una situación "delicada".

De este modo, ha subrayado la necesidad del Ejecutivo autonómico de contar "sí o sí" con el concurso de otros partidos políticos y se ha referido a que tanto PRC como PSOE "ya han comprometido ese compromiso". "Entonces, ¿dónde está el problema? Si realmente el acuerdo lo tenemos, si realmente las otras fuerzas políticas han comprometido ese apoyo... Lo mejor para el propio acuerdo, y por lo tanto para la subida salarial, es incluirlo", ha afirmado el consejero.

Y, de no hacerlo, ha advertido que "nos podría colocar en un remoto caso, pero posible, de prórroga presupuestaria ante una situación que yo como consejero de Educación no debo permitir. Ni yo ni ningún consejero de Educación", ha aseverado como es "comprometer la estabilidad de un servicio público educativo".

Así todo, Silva se ha mostrado "optimista" en que esta situación "se desencallará y saldrá adelante". "No sé si vinculada a la negociación de presupuestos o no, pero en algún momento saldremos de esta espiral en la que estamos", ha dicho.

TRISTE COMIENZO DE CURSO

Por otra parte, Silva ha lamentado que el comienzo del curso escolar este lunes en Cantabria se "tiña" con aulas "sin o con pocos profesores" por la huelga convocada para este día y el martes 9 por la Junta de Personal Docente, y que hará que muchas familias "decidirán no enviar a sus hijos al colegio por eso".

"Es triste y yo creo que era innecesario", ha opinado al respecto de esta medida de protesta de los sindicatos.

Por último, ha hecho la reflexión de que "habrá dos o tres días que cueste arrancar, una semana si queréis, pero el curso va a avanzar, se va a desarrollar con normalidad y cumpliremos con nuestro objetivo de servicio público educativo sin ningún lugar a dudas", ha sostenido.