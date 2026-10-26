Silva propone reforzar la comprensión lectora en edades tempranas como una medida para contrarrestar el informe PISA

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva. - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

El consejero ha desgranado en el Parlamento algunas propuestas para corregir los malos datos de 2025 SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha expuesto este lunes en el Pleno del Parlamento la estimulación del lenguaje oral en edades tempranas como una de las medidas que propone el Gobierno de Cantabria para para corregir los malos datos que ha arrojado el Informe PISA 2025.

Además, ha apuntado otras como la Ley de Autoridad del Profesorado de la Convivencia para mejorar el entorno del aprendizaje --aprobada hoy-- y potenciar el refuerzo académico en el plan de matemáticas y en la lectura.

Ha añadido que también se trabaja en crear una red de centros de referencia donde las buenas prácticas pedagógicas se generalicen y está en estudio la implementación de un sistema de alerta temprana para casos de desconexión o fracaso escolar.

El consejero ha comparecido esta tarde a petición propia para analizar los datos del Informe PISA, que reflejan un retroceso a nivel nacional y regional tanto en comprensión lectora -la competencia más afectada con una caída de 33 puntos en Cantabria- como en las áreas de matemáticas y ciencias con bajadas de 25 y 15 puntos respectivamente.

Sin embargo, en este contexto la región ha conseguido situarse como el sistema más equitativo del país, lo que indica que el origen socioeconómico de los alumnos no influye en su rendimiento económico, ha incidido.

Silva ha destacado que el informe PISA sitúa al sistema educativo de Cantabria en el cuarto lugar de España --manteniendo una sólida posición en una situación de desplome nacional-- con la segunda tasa de repetición más baja del país.

Sin embargo, ha calificado las ratios de 2025 como un "batacazo monumental" y ha criticado que el Gobierno central no haya querido entrar en un debate que se hace "necesario" tras haberse conocido las conclusiones sobre la evaluación que se ha llevado a cabo a nivel internacional a alumnos de 4º de la ESO.

El consejero ha afirmado que la explicación "no es monocausal" y ha dicho que hay "muchísimas causas" compatibles, como las secuelas de la pandemia, la transformación de los hábitos de lectura, el uso digital intensivo de las pantallas, dificultades de disciplina, una mayor diversidad en las aulas, debilidades de gobernanza y posibles problemas de implementación curricular.

Silva ha criticado la LOMLOE porque "ha impuesto una cultura del aprobado generalizado, del esfuerzo pequeño, del contenido curricular abstracto y heterogéneo".

Por su parte, los portavoces de PSOE y PRC, Jorge Gutiérrez y Teresa Noceda, respectivamente, le han reprochado que haya dirigido parte de su intervención a criticar al Gobierno de España cuando Cantabria tiene competencias en educación.

Noceda ha aseverado que, en 2023, el Gobierno del Partido Popular heredó "un buen sistema educativo, entre los mejores de España". Además, ha opinado que la educación publica es "una fortaleza" en Cantabria.

Por su parte, Gutiérrez le ha pedido que "no utilice consignas partidistas" al hablar de educación y que "deje de esconderse" tras las estadísticas y asuma su responsabilidad.

Finalmente, el portavoz de Vox, Armando Blanco, ha subrayado el carácter "dramático" de los datos obtenidos en comprensión lectora. También ha apuntado que no se puede ser "objetivo" al analizar las conclusiones respecto a convocatorias precedentes ya que el porcentaje de inmigrantes en las aulas en el año 2025 ha sido un 60% mayor. "Su rendimiento es menor", ha dicho.