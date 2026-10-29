Túnel de Pedredo - GOBIERNO DE CANTABRIA

Permitirá evaluar la respuesta ante accidentes y la capacidad de coordinación de los distintos organismos y servicios de emergencia SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un simulacro en el túnel de Pedredo, en la A-67, provocará cortes de tráfico desde las 23.00 horas de este jueves y desvíos alternativos para garantizar su correcto desarrollo.

El inicio del ejercicio está previsto en torno a las 00.45 horas del viernes 30. Se estima que la circulación quede completamente restablecida alrededor de las 4.00 horas, ha informado el Gobierno de Cantabria.

En el operativo participarán efectivos del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, que movilizará a tres técnicos, uno de ellos como jefe del Puesto de Mando Avanzado (PMA); el grupo logístico de Cruz Roja; el servicio de drones del Gobierno regional; el Servicio Cántabro de Salud, a través del 061; el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), con el Centro 112 y los parques de bomberos de Los Corrales de Buelna y Reinosa.

También estarán presentes la Guardia Civil de Tráfico y la empresa explotadora de la infraestructura, con el responsable del Centro de Conservación y Explotación (COEX), el director de explotación del túnel y el equipo de primera intervención.

Con el fin de comprobar la capacidad de reacción de todos los intervinientes en condiciones lo más próximas posible a una situación real, el escenario concreto del accidente no será conocido previamente por los participantes. La emergencia se activará a partir de una primera llamada al 112.

El simulacro está organizado por el Gobierno de Cantabria y la Demarcación de Carreteras del Estado y servirá para evaluar la respuesta ante accidentes y medir la capacidad de coordinación de los distintos organismos y servicios de emergencia.

Asimismo permitirá medir tanto la eficacia de los procedimientos de actuación como el funcionamiento de los sistemas de seguridad y de las infraestructuras del túnel. El consejero de Presidencia, Juan Saéz Bereciartu, ha destacado la importancia de este tipo de ejercicios para reforzar la preparación y coordinación de los servicios públicos de emergencia.

Ha subrayado que los túneles son infraestructuras que requieren "una planificación y una respuesta muy especializada" ante cualquier incidente, por lo que el simulacro en Pedredo permitirá comprobar sobre el terreno la eficacia de los protocolos, la capacidad de coordinación entre todos los organismos implicados y el funcionamiento de los sistemas de seguridad.