Sindicato Médico amenaza con "huelga permanente y general" si "alguien no da sentido común a la situacion"

Dos centenares de médicos y estudiantes de Medicina se concentran en Valdecilla por un estatuto propio - EUROPA PRESS

Dos centenares de médicos y estudiantes de Medicina se concentran en Valdecilla por un estatuto propio SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos centenares de médicos y estudiantes del Grado de Medicina se han concentrado este jueves en la puerta principal del Hospital Universitario Marqués de Valecilla, convocados por el Sindicato Médico de Cantabria (SMC), para reivindicar un estatuto propio para su profesión, en el marco del cuarto día de la segunda semana de huelga médica nacional en rechazo al acuerdo de Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos.

El secretario general del SMC, Óscar Pascual, a preguntas de los periodistas, ha señalado que la negociación está "bloqueada" porque la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), mantiene una actitud "irresponsable", ya que "ni siquiera" convoca al Comité de Huelga, algo a lo que "legalmente está obligada" de cara a cualquier movilización.

Y ha advertido que, aunque para los médicos secundar las huelgas es "bastante duro", el colectivo está "concienciado", y "como alguien no le dé sentido común a la situación, estamos abocados a una nueva huelga permanente y general".

Sobre esta cuestión, ha afirmado que "la buena fe negociadora" del Ministerio "brilla por su ausencia" porque al inicio de esta semana la ministra manifestó que se había llegado al "máximo", al "límite de un estatuto marco, al límite legal y competencial".

En este sentido, el secretario general del SMC ha respondido que García "desde hace meses no hace ningún tipo de ademán al diálogo". Por ello, "no nos ha quedado más remedio que apelar al Gobierno de España (PSOE-Sumar)", ha dicho el sindicalista, que quiere comprobar si el Ejecutivo "pone un poco de sentido común" en este asunto. En esta línea, ha afirmado que "no nos queda más que confiar y tener esperanza".

Por otro lado, Pascual no tienen "ninguna duda" de que se recrudecerán las movilizaciones durante la semana de huelga del mes de junio en caso de que no haya avances, pero será la Comisión Ejecutiva la que lo decida "consensuadamente". Sin embargo, ha confirmado que ya se ha valorado y que "probablemente es lo que habrá que hacer, no quedará más remedio".

"A quien va a afectar más es a los jóvenes y a los que se están incorporando ahora al mercado laboral porque el estatuto marco vigente viene del año 2003. Son leyes que vienen para quedarse durante muchísimos años. Les afecta de lleno y yo espero que lo entiendan y que cada vez estén más concienciados", ha explicado Pascual, preguntado por la presencia de los estudiantes.

SEGUIMIENTO

Sobre el seguimiento de la semana de huelga, Pascual ha señalado que cada semana de huelga se suspenden de media "unas 500 operaciones", unas pérdidas que cree que va a ser "tremendamente difícil de compensar, ya que estamos trabajando al 100%", en una situación de "escasez" de profesionales "arrastrada desde hace años", por lo que piensa que será "complejo sacarlo adelante".

En cuanto a la jornada de este jueves, el secretario general del SMC ha asegurado que el seguimiento por parte de los médicos es "bastante homogéneo" cada día y que ronda el 60% de las personas que puede hacer huelga, sin contar bajas, permisos y libranzas. Por eso este dato dista del ofrecido por la Consejería.

MANIFIESTO

Acto seguido, Pascual ha leído el manifiesto de la convocatoria ante los presentes, en el que reclaman una mesa de negociación propia para los médicos a nivel autonómico y estatal para garantizar tener opinión; una clasificación profesional basada en créditos universitarios, especialización y responsabilidad en los procesos asistenciales; una jornada laboral de 35 horas, de 8.00 a 15.00 horas, acorde a la legislación europea; y limitación de guardias y computarlas para la jubilación, así como las horas extras.

Asimismo, piden la eliminación de la movilidad forzosa, el reconocimiento de la Medicina como una profesión de riesgo, percibir pagas extra íntegras, un sistema de jubilación flexible y voluntaria y límites en la presión asistencial, entre otras reclamaciones.

Los médicos creen que no solicitan "privilegios", sino que reclaman un régimen de "incompatibilidades, como el resto de los empleados públicos".

"Nuestras reivindicaciones sólo buscan la mejora de las condiciones de los profesionales para, a su vez, aumentar la calidad asistencial que médicos y facultativos prestan a los pacientes , el fin último de nuestro trabajo. Del mismo modo, estas medidas contribuirían a fidelizar el talento en el Sistema Nacional de Salud, que en los últimos años está viendo cómo muchos compañeros deciden abandonarlo para ejercer la sanidad privada o en otros países del entorno", ha leído el sindicalista.

Por último, ha solicitado un diálogo "honesto y que quiera buscar soluciones" y ha lamentado que "el silencio y la falta de opciones reales nos empujan a la huelga como última opción posible para defender la profesión".

Esta movilización se ha celebrado en el cuarto día de la segunda semana de huelga nacional de médicos y facultativos de este año convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y secundada por el Sindicato Médico de la comunidad autónoma.

En total, están programadas cinco semanas de huelga. La primera tuvo lugar del 16 al 20 de febrero y, tras la que se está desarrollando en la presente semana, hay convocadas otras tres: del 27 al 30 de abril; del 18 al 22 de mayo, y del 15 al 19 de junio.