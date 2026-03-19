El seguimiento en el cuarto día de la huelga de médicos sube al 24,4% en Cantabria

Archivo - Imagen de archivo de una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento en el cuarto día de la semana de huelga de médicos convocada a nivel nacional ha subido ligeramente en Cantabria en el turno de mañana, hasta el 24,44%, aunque ha caído en el de tarde hasta quedarse en apenas el 0,06%, según datos de la Consejería de Salud.

La cifra de seguimiento del turno de mañana ha ido en aumento a lo largo de la semana, ya que el lunes fue del 21,2%, el martes del 21,8% y el miércoles del 22,6%.

Y es que el ascenso de este jueves ha coincidido con la concentración celebrada a las puertas del Hospital Valdecilla, donde médicos y estudiantes de Medicina, convocados por el Sindicato Médico, han reivindicado un estatuto propio para su profesión y han mostrado su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos.

El sindicato ha advertido que el colectivo está "concienciado" y que "como alguien no le dé sentido común a la situación, estamos abocados a una nueva huelga permanente y general".

En total, están programadas cinco semanas de huelga. La primera tuvo lugar del 16 al 20 de febrero y, tras la que se está desarrollando en la presente semana, hay convocadas otras tres: del 27 al 30 de abril; del 18 al 22 de mayo, y del 15 al 19 de junio.