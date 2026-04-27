El Sindicato Médico cifra en el 60-70% el seguimiento de la huelga

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Cantabria calcula que el seguimiento de la huelga está siendo en torno a un 60-70 por ciento este lunes, primera jornada de la tercera semana de paro en lo que va de año de estos profesionales sanitarios para reclamar un Estatuto Marco propio.

La formación convocante en la región ha precisado que esa incidencia coincide con la registrada en los hospitales de Valdecilla y Sierrallana, mientras que está siendo "algo menor" en el de Laredo pero "algo mayor" en Atención Primaria. Además, discrepa de las cifras de algo más del 20% que habitualmente ofrece la administración, que "son exactamente las mismas que las del mes pasado", cuando se desarrolló la segunda semana de huelga.

En este sentido, el Sindicato Médico ha explicado a Europa Press que los facultativos que hicieron guardia este pasado sábado y domingo están de descanso, pese a lo cual la Consejería de Salud -asegura- "les cuentan como que no están haciendo la huelga", así como también ocurre con los que están de permiso o baja laboral.

Pero el sindicato tiene sus propios cálculos, que sitúan el seguimiento de la huelga este lunes en Cantabria entre el 60 y el 70% de los médicos que pueden secundar el paro.

"Estamos satisfechos porque a pesar del desgaste que llevamos ya con más de un mes de huelga acumulada, los médicos facultativos siguen parando como al principio. Se sigue parando igual y, a pesar del desgaste emocional, no hay un desgaste en las cifras de la gente que está de huelga", ha valorado el Sindicato Médico.