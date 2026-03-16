Sindicato Médico cifra en el 60% el seguimiento de la huelga en Atención Primaria y en el 65% en Valdecilla

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SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Cantabria estima en un 60 por ciento el seguimiento de la huelga este lunes en la región en Atención Primaria y en un 65% en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Según ha concretado la formación, en el centro hospitalario no han acudido a trabajar esta mañana unos 250 médicos especialistas, de los 388 que podían hacer el paro esta jornada, lo que supone el 65% del total.

En este sentido, el sindicato ha detallado a Europa Press que Valdecilla cuenta con alrededor de 900 médicos especialistas, de los que el 17% está librando sus guardias (152), a lo que hay que sumar otro 18% que está de servicios mínimos (160).

Además, calcula que al menos unos 200 sanitarios están de baja o permiso, o con reducciones de jornada (22%). Es decir, que estima que un 60% no puede hacer huelga, y de los que sí pueden secundarla, la están siguiendo en torno a un 65%.

En el hospital comarcal Sierrallana de Torrelavega están "todos los quirófanos parados menos el de urgencias y uno de locales", mientras que en el Tres Mares de Reinosa el de Oftalmología se encuentra también "parado".

Finalmente, en Atención Primaria seis de cada diez médicos que pueden hacer el paro no han ido este lunes a los centros de salud de Cantabria.