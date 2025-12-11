El Sindicato Médico cifra en un 75% el seguimiento del tercer día de huelga

Archivo - Concentración contra el Estatuto Marco en el Hospital Valdecilla en foto de archivo - SINDICATO MÉDICO - Archivo

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Cantabria ha cifrado el seguimiento del tercer día de la huelga de médicos en un 70-75 por ciento en la región, en línea con lo que esperaban e incluso superior en algunos ámbitos.

Así lo ha indicado el secretario general de la formación, Óscar Pascual, este jueves en declaraciones a los medios en el Hospital Valdecilla durante la concentración convocada por el sindicato contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, cita previa a una manifestación hasta la Delegación del Gobierno.

Pascual ha señalado que el seguimiento del paro en los hospitales es "más o menos" el esperado, mientras que en Atención Primaria está siendo igualmente "masivo", salvo en algún centro de salud "puntual", donde "no dejan de ser grupos de trabajo que tienen su propio 'microclima' y pueden tener alguna diferencia", ha explicado.

Pero "con el paso de los días", los médicos van secundando "cada vez más" la huelga, ha valorado el portavoz del sindicato convocante, para destacar que los datos de esta tercera jornada "confirman" la tendencia de las dos anteriores (de entre el 70 y 75%, aunque la Consejería cifró el seguimiento en el 33-35%).