Sindicatos abandonan el grupo de trabajo de las Normas Marco de la Policía por la creación de la figura de interino

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han abandonado este miércoles una reunión del grupo de trabajo de las Normas Marco de la Policía Local de Cantabria como medida de rechazo a la reciente publicación por parte del Gobierno regional en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la creación de la figura del policía local interino.

Los representantes de la parte social --CSIF, CCOO, UGT, APLB-USO y SIEP-- han dejado la reunión convocada para abordar los artículos pendientes sobre las normas marco porque consideran esta figura como "una línea roja infranqueable".

Según señalan, a pesar de llevar varios meses de negociación, desde el Gobierno de Cantabria ni la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ni la directora de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo, les han dado "ningún tipo de explicación", sino que han decidido apostar "unilateralmente" por la creación del policía interino para hacer frente a situaciones de emergencia como contempla el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria.

A juicio de todos los sindicatos, la actitud del Gobierno regional es "incompatible con una negociación", ya que no se les ha comunicado de forma previa ni detallada el anteproyecto de ley en el que se introduce la figura de los interinos, un aspecto "clave" para las condiciones laborales de los agentes.

"Es una línea roja que tienen todos los sindicatos marcada posicionándose rotundamente en contra de la creación de la figura del policía interino. Hay multitud de plazas vacantes que llevan años sin cubrirse, con lo cual no se da la urgencia del carácter interino", han trasladado en un comunicado.