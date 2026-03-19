Los sindicatos de la AEMET convocarán dos días de huelga en Semana Santa que afectarán al tráfico aéreo

Concentración en la Delegación Territorial de la AEMET - UGT

UGT, CCOO y CSIF se concentran en la delegación territorial de Cantabria para exigir más personal y mejoras laborales y retributivas SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han anunciado este jueves su intención de convocar dos días de huelga en Semana Santa en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que afectarán al tráfico aéreo, por la "nula voluntad negociadora" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en responder a sus reivindicaciones de más personal y una serie de mejoras laborales y retributivas.

Según han precisado en una concentración de protesta ante la delegación territorial de la AEMET en Cantabria, situada en Cueto, los portavoces sindicales de la Administración General del Estado en Cantabria (AGE) Carmen Ruiz, delegada de UGT y presidenta de la Junta de Personal; Yasmina Flores-Gispert, responsable de CCOO; y Rubén Diéguez, responsable de CSIF, después de que acabe el actual calendario de concentraciones se concretará las fechas de los dos días de huelga.

En un principio, el calendario inicial de movilizaciones, consistente en concentraciones de protesta por todo el país, concluirá el 26 de marzo con una de ámbito nacional en Madrid que precederá a los dos días de huelga anunciados.

Un manifiesto conjunto de UGT, CCOO y CSIF precisa que estas movilizaciones "no son por capricho porque llevamos años soportando el deterioro de nuestras condiciones laborales, la falta de planificación y decisiones tomadas sin contar con quienes sostenemos la Agencia cada día".

"La AEMET funciona gracia al sobreesfuerzo permanente de su plantilla, con una falta crónica de personal", subrayan los sindicatos en el manifiesto.

En este sentido, los portavoces sindicales de la AGE han precisado que en Cantabria la plantilla de la AEMET se ha reducido más de un 40% en los últimos nueve años (de 52 a 30 personas) y la escasez de personal es "crónica".

"Han tenido que pasar una serie de catástrofes meteorológicas para que el Ministerio prometa una oferta pública de empleo que está sin concretarse el número de plazas y en qué condiciones, por lo que pasará mucho tiempo para que se cubran las necesidades de personal", han advertido.

Los portavoces sindicales han criticado también que el personal de la AEMET tenga remuneraciones muy bajas "después de pasar una oposición muy dura", tras detallar que una persona de la sección administrativa cobra unos 1.200 euros mensuales, un observador no llega a 1.500 euros y un predictor de fenómenos climatológicos no alcanza los 1.800 euros mensuales.