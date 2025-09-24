Sindicatos denuncian el impago de salarios de DIAVIDA en el transporte sanitario programado desde julio

El comité de empresa reclama y negocia con la nueva concesionaria, Autransa, solucionar distintas deficiencias en el servicio

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de las ambulancias del transporte sanitario programado o no urgente de Cantabria (UGT, CCOO, USO y CGT) ha denunciado tanto a la concesionaria saliente como a la entrante del servicio, DIAVIDA y AUTRANSA, además de a la propia Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por el impago de los salarios a la plantilla desde el pasado mes de julio.

Los sindicatos exigen que las demandadas se responsabilicen de una deuda salarial de DIAVIDA con su plantilla, que incluye la totalidad de la nómina del mes de agosto, los 20 primeros días de septiembre y la liquidación correspondiente, han informado este miércoles en un comunicado.

En este sentido, el órgano sindical valora que AUTRANSA haya adelantado a la plantilla parte de la nómina de septiembre que le corresponde desde que inició el servicio el pasado día 20, "lo que no deja de ser un pequeño alivio en la grave situación económica de 136 trabajadores y trabajadoras y sus familias".

Por otra parte, el comité advierte que en el inicio de la concesión de AUTRANSA "se han detectado diversas deficiencias, como la falta de vestimenta o incidencias técnicas en las ambulancias, que la empresa achaca a la premura en la puesta en marcha del nuevo servicio", si bien "ha prometido que estas deficiencias se subsanarán en los próximos días".

Con todo, los sindicatos han solicitado una reunión urgente con la empresa para exigir "soluciones inmediatas que garanticen tanto los derechos laborales de los trabajadores como la seguridad y calidad del servicio público prestado a la ciudadanía".

El comité de las ambulancias del transporte sanitario no urgente de AUTRANSA confía en que "a partir de ahora el cumplimiento de los derechos laborales del convenio y del pliego de condiciones, el pago íntegro y puntual de los salarios y la solución a cualquier deficiencia sea algo normal en el servicio y no la excepción como con la anterior concesionaria".