Sindicatos del Gobierno reafirman que "sí existe bloqueo" en la negociación del convenio y niegan voluntad de acuerdo

El comité del Gobierno de Cantabria inicia un encierro para forzar la negociación de un nuevo convenio - COMITÉ DE EMPRESA

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria, que este lunes ha iniciado un encierro de protesta en la sede gubernamental de Peña Herbosa para forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo, ha reafirmado en un comunicado que "sí ha existido bloqueo en las negociaciones" y que no se puede hablar de voluntad de acuerdo "cuando no hay respuestas a nuestras peticiones".

El órgano sindical ha respondido así a la versión de la Consejería de Presidencia tras el inicio del encierro de protesta para desbloquear la negociación del IX Colectivo del Personal Laboral, que no se actualiza desde hace 16 años.

Además, ha desmentido que se hubiera acordado "un parón veraniego" en las negociaciones, como ha declarado la Consejería de Presidencia, a la que también han criticado por las medidas que ha adoptado tras iniciarse el encierro, "restringiendo la salida de la sala donde se lleva a cabo o impidiendo la atención a los medios de comunicación o la entrada de comida", ha dicho.

"La voluntad negociadora no puede medirse por declaraciones públicas, sino por hechos, propuestas y acuerdos concretos. Y los hechos son claros: desde la última reunión celebrada el 18 de junio, el comité de empresa no había vuelto a tener noticias sobre la negociación del IX Convenio Colectivo hasta la movilización iniciada hoy", ha afirmado en un comunicado.

En este sentido, ha rechazado que "pueda hablarse simplemente de un parón veraniego" porque, según ha indicado, no existió ningún acuerdo con el comité de empresa para suspender la negociación durante este periodo ni se le comunicó que la negociación quedase paralizada durante este periodo.

"Si después de una reunión celebrada el 18 de junio transcurren casi tres meses sin convocatoria, sin propuestas y sin respuesta a las reivindicaciones planteadas por la representación de los trabajadores, el comité entiende que existe una situación objetiva de bloqueo", ha reiterado el órgano sindical que representa a 2.000 trabajadores de la Administración General del Gobierno de Cantabria.

Además, el órgano sindical ha apuntado que la convocatoria realizada hoy de una reunión de la comisión negociadora para el próximo jueves a las 16.30 horas se produce después del inicio del encierro y de las peticiones formuladas por el comité de empresa, "por lo que difícilmente puede utilizarse ahora como prueba de una normalidad negociadora que no ha existido durante estos meses".

Tampoco comparte los ejemplos utilizados por el Gobierno para acreditar "supuestos avances" en la negociación con el personal laboral durante esta legislatura, como los relativos al SEMCA o el concurso de méritos para funcionarios, y ha invitado al Ejecutivo a señalar cuáles han sido durante esta legislatura "los grandes acuerdos" alcanzados con este comité que hayan supuesto una mejora efectiva de las condiciones económicas o de los derechos del personal laboral.

Porque, según ha defendido, ninguna de las partidas presupuestarias "ha tenido hasta el momento una repercusión efectiva en el bolsillo o en la mejora de derechos de estos trabajadores y trabajadoras".

BOICOT AL ENCIERRO

Por otra parte, el comité considera "difícil" poder confiar en las declaraciones de voluntad negociadora del Gobierno cuando, "desde el mismo momento en que se ha iniciado el encierro, se ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad que está obligando a trabajadores de seguridad a doblar sus turnos y se están imponiendo condiciones que dificultan el normal desarrollo de la protesta".

"Los representantes de los trabajadores encerrados necesitan poder salir para cuestiones tan elementales como comprar comida y regresar posteriormente al lugar del encierro. Impedir o dificultar esa posibilidad no contribuye al diálogo ni a rebajar el conflicto", ha subrayado el comité, que considera "absolutamente desproporcionado" que "una protesta pacífica de los representantes legales de los trabajadores provoque un dispositivo de estas características y, especialmente, que sean otros trabajadores quienes tengan que asumir las consecuencias mediante la prolongación de sus turnos".

Al respecto, el órgano sindical cree que las medidas adoptadas tienen como efecto dificultar y tratar de desactivar el encierro, y ha exigido al Gobierno que permita que la protesta pueda desarrollarse "con normalidad y sin trasladar sus consecuencias al personal encargado de la seguridad de las instalaciones".

Durante el encierro, el comité de empresa ha vuelto a plantear cuestiones muy concretas: un calendario de reuniones que permita finalizar la negociación, financiación suficiente para el IX Convenio, concreción de la partida presupuestaria destinada a hacerlo posible y la retirada o modificación de aquellos artículos planteados por la Administración que suponen retrocesos en derechos.

SIN RESPUESTAS NI PROPUESTAS CONCRETAS

Por otra parte, el comité ha explicado que después formular sus peticiones ha acudido a la sala de videoconferencias de Peña Herbosa la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, y la secretaria general de Presidencia, María Eugenia Gutiérrez, quienes "no han trasladado ninguna propuesta concreta sobre las cuestiones planteadas, limitándose a comunicar la convocatoria de la Comisión Negociadora del próximo jueves y señalando que será allí donde se aborde el resto de las cuestiones".

"El comité ha presentado sus propuestas y reivindicaciones por escrito y espera que el Gobierno de Cantabria haga exactamente lo mismo; queremos negociar, sentarnos a la mesa y alcanzar un IX Convenio Colectivo que actualice y mejore las condiciones laborales del personal", ha finalizado.