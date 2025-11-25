Los sindicatos de la SRECD continúan con las movilizaciones y sin propuesta de Cultura para negociar un convenio - UGT

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) continuará con las movilizaciones programadas hasta el próximo 10 de diciembre, después "no haber recibido noticias de la Consejería de Cultura" para negociar un nuevo convenio colectivo.

El órgano sindical (UGT y CCOO) ha celebrado este martes en la entrada del Palacio de Festivales, una de las entidades públicas que gestiona la SRECD, su segunda concentración de protesta para forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo, que incluya una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y una Oferta de Empleo Público (OEP).

En la concentración, convocada poco antes del acto institucional del 25 de Noviembre del Gobierno de Cantabria que se celebraba en el Palacio de Festivales, el presidente del comité de empresa de la SRECD, Rodolfo Higuera (UGT), ha reafirmado un calendario de movilizaciones "que seguirá porque no ha habido ningún avance desde que trasladamos al consejero de Cultura nuestras reivindicaciones", ha señalado en alusión a Luis Martínez Abad.

"Seguimos igual, sin convenio colectivo, sin Relación de Puestos de Trabajo y después de tres años consecutivos sin Oferta de Empleo Público", ha firmado Higuera, que ha adevertido que "este año llevamos camino de quedarnos otra vez sin OEP porque queda un mes para que se publique y tampoco tenemos noticia alguna de ella".

El sindicalista ha recordado que, tras la concentración del pasado 17 de noviembre ante la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la desarrollada este martes en el Palacio de Festivales, las próximas serán el 7 de diciembre en el Centro de Arte Rupestre (CAR) de Puente Viesgo y el miércoles 10 de diciembre en el Edificio de Los Arenales en Santander, donde se ubican el Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca Central.

"Si no hay avances ni negociación de convenio colectivo, cuando acaben estas concentraciones hablaremos con la plantilla y el comité de empresa tomará las medidas que se consideren adecuadas", ha advertido Higuera.