Los sindicatos de la SRECD se movilizan este domingo en la cueva de El Castillo y en el CAR de Puente Viesgo

Los sindicatos de la SRECD en la concentración convocada en el Palacio de Festivales.-ARCHIVO - UGT

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) ha convocado este domingo, 7 de diciembre, dos concentraciones de protesta en Puente Viesgo, que tendrán lugar en la cueva de El Castillo y en el Centro de Arte Rupestre (CAR), para reclamar la negociación de un convenio colectivo.

El órgano sindical (UGT y CCOO) ha convocado la primera concentración en la entrada de la Cueva de El Castillo a las 13.00 horas y acto seguido la movilización se trasladará al Centro de Arte Rupestre.

En un comunicado, los sindicatos de la sociedad pública del Gobierno de Cantabria aclaran que prosiguen con el calendario de movilizaciones previsto tras no recibir notificación alguna para iniciar la negociación de un convenio colectivo, a la que "se comprometió en su momento" el consejero del área, Luis Martínez Abad, han recordado.

Después de las concentraciones de protesta del 17 de noviembre ante la sede de la propia Consejería, del 25 de noviembre ante el Palacio de Festivales y las programadas este domingo en Puente Viesgo, el calendario inicial de movilizaciones en la SRECD concluirá el próximo lunes 15.

El comité de empresa ha variado la fecha de esta última movilización al día 15, en un principio convocada el 10, aunque será en el mismo escenario, en la entrada del edificio Los Arenales en Santander, sede de la Biblioteca Central y del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, a partir de las 13.00 horas.