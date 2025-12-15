Sindicatos de la SRECD plantearán en enero medidas "más contundentes" para negociar un convenio

Concentración SRECD. - UGT

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), UGT y CCOO, se reunirán esta semana y convocarán a la plantilla el próximo mes de enero para decidir "medidas más contundentes" y "forzar" la negociación de un convenio colectivo, después de que este lunes haya finalizado en la Biblioteca Central el calendario inicial de movilizaciones "sin recibir noticia alguna" de la Consejería de Cultura.

Se trata de la cuarta concentración de protesta convocada por el comité de empresa de la SRECD, ha señalado su presidente, Rodolfo Higuera (UGT), que ha criticado que, pese a que el consejero del ramo, Luis Martínez Abad, "se comprometió personalmente a involucrarse en las negociaciones", no tienen noticias al respecto "ni de ningún avance" en las reivindicaciones planteadas.

"Lejos de haber avances, lo que hay es un deterioro de las condiciones laborales porque no hay cobertura de unas vacantes y bajas que siguen aumentando", ha señalado el sindicalista, que ha apuntado que no se ha convocado la constitución de la mesa de negociación del convenio colectivo y van "camino de perder" por tercer año consecutivo la Oferta de Empleo Público (OEP), que conlleva "una mayor temporalidad y más contratación irregular y en fraude de ley".

Ha añadido que "tampoco hay avance alguno" en una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que es "más que necesaria", y "se ha comenzado tarde y mal" la negociación de los calendarios laborales de 2026, con "un claro deterioro en las condiciones de trabajo".