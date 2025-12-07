Los sindicatos de la SRECD vuelven a reclamar en Puente Viesgo la negociación de un convenio colectivo propio - UGT

SANTANDER 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) ha vuelto a reclamar este domingo a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria la negociación de un convenio colectivo propio en dos concentraciones de protesta que han tenido lugar en Puente Viesgo.

Así, primero en la entrada de la cueva prehistórica de El Castillo y más tarde frente al Centro de Arte Rupestre (CAR), se ha reivindicado dicha negociación.

Con ambas concentraciones, los sindicatos de la sociedad pública (UGT y CCOO) dan continuidad a un calendario de movilizaciones, que concluirá en un principio el próximo 15 de diciembre con otra concentración ante el edificio de Los Arenales (13.00 horas), que acoge entre otros servicios de la SRECD, a la Biblioteca Central y al Archivo Histórico Provincial de Cantabria.

Según ha manifestado el presidente del comité de empresa de la SRECD, Rodolfo Higuera (UGT), se sigue esperando una respuesta por parte de la Consejería a las reivindicaciones que se trasladaron al propio consejero, Luis Martínez Abad, el 6 de noviembre porque, "a día de hoy no hay noticia alguna del compromiso de iniciar la negociación de un convenio colectivo", ha lamentado.

"Seguimos demandando la negociación de un convenio colectivo propio, que incluya una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la resolución de las ofertas de empleo público y de manera inmediata la cobertura de vacantes y de bajas, que están generando una sobrecarga de trabajo en la plantilla y que afecta a la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía", ha recalcado.

A ello, el sindicalista ha añadido que rechazan "la creciente e injustificada externalización de servicios encomendados a la SRECD a empresas privadas", tras reiterar que "no hay negociación alguna y, lejos de verse cambio alguno, crece cada semana la precariedad laboral existente, la falta de personal sigue en aumento y se agrava la situación con la falta de negociación de calendarios laborales y la de las Ofertas de Empleo Público de 2025 que llevará, otro año más a perder plazas", ha alertado.

Por último, Higuera ha precisado que, si no hay avances en la negociación cuando acabe este calendario inicial de movilizaciones el día 15, el comité de empresa se reunirá con la plantilla y se decidirán las medidas a seguir.