Sindicatos trasladan al Gobierno de Cantabria propuestas para los presupuestos de 2026

La reunión ha versado sobre los gastos de personal y el Gobierno estudiará ahora las propuestas sindicales en estas materias SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, CSI-CSIF y UGT han trasladado al Gobierno de Cantabria (PP) sus propuestas para los presupuestos regionales de 2026 en relación al capítulo de gastos de personal, que han estado relacionadas con las condiciones de trabajo del personal en los ámbitos de la Administración General, Justicia, personal docente así como aquel que presta sus servicios en instituciones sanitarias.

En concreto, se han trasladado propuestas generales relacionadas con los incrementos retributivos, la carrera profesional, la acción social o la ley de función pública, además de otras cuestiones más concretas de cada ámbito, como la financiación del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de Cantabria, el teletrabajo, las ratios de las aulas de educación primaria, junto a la reclasificación de puestos estatutarios de personal auxiliar, ha informado el Gobierno de Cantabria tras la celebración de la Mesa General de Negociación.

La reunión, la primera que se convoca de forma previa a la aprobación del anteproyecto de ley, estuvo presidida por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que trasladó a los sindicatos que el Ejecutivo regional estudiará las diferentes propuestas junto a las diferentes consejerías que están implicadas.

Urrutia ha destacado el "clima de diálogo" durante el encuentro y ha trasladado la disposición del Ejecutivo cántabro de "mantener la senda de colaboración" con los sindicatos con el objeto de abrir, en este caso, una negociación previa a la elaboración de los presupuestos del año 2026 en relación al capítulo de personal.

Posteriormente a este encuentro, se celebrará otra en la que se aportarán, por parte de la Administración autonómica, los datos concretos del anteproyecto de ley del presupuesto para el próximo año, en la que se dará cuenta de las cuestiones planteadas que han podido ser incorporadas.