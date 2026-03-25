La siniestralidad laboral en Cantabria sube un 1,5% hasta febrero, con 1.129 accidentes con baja

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De ellos, dos fueron mortales y ocho graves SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acumula en los dos primeros meses del año 1.129 accidentes laborales con baja (978 en jornada y 151 in itinere), lo que supone un 1,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 17 menos, según datos provisionales del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y en comparación con los definitivos del año anterior.

Del total de siniestros en lo que va de año, dos fueron mortales --uno durante la jornada de trabajo y el otro in itinere-- frente a ninguno registrado hasta febrero del año pasado. Ambos se dieron en el sector servicios.

Además, hubo ocho accidentes laborales graves --todos ellos durante la jornada de trabajo--, seis menos que en los dos primeros meses de 2025.

Los accidentes producidos durante la jornada bajaron en la agricultura (-6,3%) y los servicios (-4,6%), mientras que subieron en la industria (+7,3%) y en la construcción (+2,7%).

Y en relación a los in itinere, subieron en la industria (+83,3%) y en servicios (+17,5%), bajaron en la agricultura (-100%) y se mantuvieron sin variaciones en la construcción.

LA SINIESTRALIDAD AUMENTÓ EN FEBRERO UN 10,3%

De los 1.129 accidentes laborales con baja en lo que va de año, 579 se produjeron en febrero, un 10,3% más que en el mismo mes de 2025, cuando hubo 525 (según los datos provisionales que facilitó el ICCAST en relación a ese mes), y un 8,8% más que en enero.

De esos 579 accidentes de trabajo con baja registrados en el segundo mes del año uno fue mortal y tres graves y 512 se produjeron durante la jornada laboral y 67 in itinere.

La mayoría --326-- fueron en el sector servicios; 130 en la industria; 111 en la construcción, y 12 en el agropecuario y pesquero.

A estos 579 accidentes con baja, hay que sumar otros 459 sin baja, lo que hacen un global de 1.038 accidentes.

VALORACIÓN DE CCOO

Comisiones Obreras ha advertido que es el segundo peor febrero en Cantabria desde que hay registros (desde 2009), solo superado por el de 2022 por las bajas Covid.

Según el análisis del sindicato, la incidencia llega a los 226 accidentes por cada 100.000 trabajadores, por encima de la de enero (199).

"No podemos mirar para otro lado y exigimos que no se normalicen las cifras de accidentes de trabajo, y mucho menos que las personas trabajadoras pierdan la vida, por ello es urgente que la prevención comience a tener un lugar prioritario en el día a día de las empresas", ha afirmado la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

Y es que, a su juicio, los datos ponen de manifiesto "la necesidad de atajar los problemas estructurales de la prevención y la falta de inversión de las empresas en recursos preventivos".

"Una vez más, comprobamos que la seguridad y la salud no están siendo la prioridad de la política empresarial, una realidad que deja graves consecuencias", ha indicado.