Los socialistas cántabros se acercan al sector agroalimentario en la tercera jornada de campaña

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, - PSOE

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas cántabros se han acercado este domingo al sector agroalimentario de Cantabria con la participación en la feria de ganado de San Felices de Buelna y la Feria de la Alubia de Casar de Periedo (Cabezón de la Sal), además de recorrer varios mercados dominicales para explicar sus propuestas electorales.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, junto a los candidatos al Congreso Eduardo Magaldi y Gema Fernández, así como la candidata al Senado, Paz de la Cuesta, y otros dirigentes socialistas, ha acudido a la feria de San Felices para poner en valor la apuesta del Gobierno de España por este sector estratégico.

Posteriormente, Casares se ha trasladado a la XXI edición de la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo, donde ha destacado la importancia del sector alimentario de Cantabria, desde el papel de los agricultores hasta los productores artesanales.

"Nuestra tierra es rica en personas y en productos que también son un polo de atracción para quienes nos visitan como se ha podido comprobar que este fin de semana en la Feria de la Alubia de Casar de Periedo", ha dicho.

Mientras, las candidatas número 1 y 3 al Congreso, Susana Herrán y Gema Fernández, acompañadas del secretario de Organización del PSOE, Agustín Molleda, y el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, se ha trasladado a Cartes donde han recorrido el mercado dominical y han departido con vecinos y visitantes.

Por otro lado, la portavoz de la Comisión Ejecutiva de los socialistas, Ainoa Quiñones, junto a la secretaria de Economía del PSOE, Carmen González, y el secretario de Juventudes Socialistas, Fran Cano, se han trasladado a los Valles Pasiegos para acudir al mercado de Vega de Pas y explicar las propuestas de los socialistas el 29 de noviembre.

En total, en la jornada de domingo los socialistas cántabros han recorrido cuatro municipios cántabros y, además, han contado con stands informativos en Santander, Castro Urdiales y Cartes.