La Sociedad Cántabra de Escritores plantea a Cultura "oficializar" el Día de las Letras

El Consejero De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, Recibe A Representantes De La Sociedad Cántabra De Escritores - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Cántabra de Escritores ha solicitado al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, su colaboración para "oficializar" el Día de las Letras de Cantabria, que llevan organizando cada 19 de febrero, festividad de San Beato de Liébana, desde hace quince años, y cuya última edición se celebró en el Teatro Concha Espina de Torrelavega.

José Quintanal y Fernando del Río, ambos representantes de dicha institución cultural, han planteado al consejero la necesidad de poner en marcha distintas iniciativas para lograr dar mayor difusión a dicha celebración "a semejanza" de lo que ocurre a nivel nacional con el Día de las Letras, cuando se hace entrega del premio Cervantes en un acto en la Universidad de Alcalá de Henares.

XVI EDICIÓN.

Como viene siendo habitual, en la XVI convocatoria del Día de las Letras, se concederá la Estela de Oro a una personalidad de prestigio en el ámbito cultural, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Además se continuará llevando a cabo la edición del libro conmemorativo que, en esta ocasión, estará dedicado a Torres Quevedo, según han avanzado los representantes de la Sociedad Cántabra de Escritores.

Por otra parte, Martínez Abad ha destacado el apoyo de su departamento, a la edición de un libro dedicado al cardenal y arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, que nació en Castañeda el 16 de mayo de 1945, en donde se describirán diferentes aspectos de su biografía y su trayectoria eclesiástica. En el mismo participarán distintas personalidades e instituciones.