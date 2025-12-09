La Sociedad Prehistórica de Cantabria entregará su galardón anual al MUPAC el día 16

Archivo - MUPAC - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Prehistórica de Cantabria concederá su galardón anual al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) coincidiendo con el centenario de su fundación. El acto de entrega será el próximo martes 16 de diciembre, a las 19.30 horas, en Casyc-UP.

La Sociedad Prehistórica de Cantabria (SPC) otorga anualmente, desde 2005, esta distinción a personas o entidades que hayan destacado por su labor en la investigación, conservación y difusión social del patrimonio arqueológico e histórico.

En este sentido, la SPC señala que el MUPAC es el principal museo de arqueología de titularidad autonómica y la importancia de sus colecciones, en especial la de Prehistoria (Paleolítico), lo convierten en uno de los contenedores museológicos más importantes de Europa.

Aunque abrió sus puertas el 29 de agosto de 1926, su fundación se realizó con un acuerdo alcanzado en la Diputación Provincial el 17 de enero de 1925, que determinaba la segregación definitiva del museo municipal y el museo provincial.

La Sociedad destaca que, en un territorio con algunas de las cavidades con arte rupestre paleolítico más importantes del continente, el MUPAC atesora los restos materiales de yacimientos tan significativos como La Garma, El Castillo, El Pendo o Altamira.

Añade que "su principal déficit ha sido a lo largo de todos estos años la búsqueda e una sede digna" que albergue sus fondos, departamentos, espacios de exposiciones temporales y personal, aunque ahora "parece que cada vez está más cerca el sueño de contar en Cantabria con un museo arqueológico y unas instalaciones dignas y acordes a la riqueza arqueológica de este territorio", ya que está previsto que a finales de 2026 concluyan las obras de construcción del nuevo museo en Puertochico.

Antes del MUPAC, han mrecibido el galardón de la SPC personalidades e instituciones como Joaquín González Echegaray, Ignacio de Barandiarán, Jean Clottes, Juan Luis Arsuaga, Miguel Ángel García Guinea, Joaquín Vaquero Turcios, Benito Madariaga de la Campa, Lawrence Straus, Alfonso Moure Romanillo, Manuel R. González Morales, Ramón Bohigas Roldán, José María Pérez 'Peridis', Federico Bernaldo de Quirós Guidotti, Cristina San Juan-Foucher, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, la entonces Obra Social Caja Cantabria, el Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, el colectivo de guías de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria y, el pasado año, Marc Groenen.