La socióloga Marina Subirats advierte en la UC sobre los riesgos de retroceso en los derechos de las mujeres

La periodista Pilar Palazuelos; la directora del Área de Igualdad de la UC, Gema García; la investigadora Lorea Romero; Marina Subirats; la vicerrectora Emma Díaz; la directora general de Inclusión Social, Tamara González; y la vicerrectora Mar Marcos - UC

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Sociología Marina Subirats ha alertado este martes sobre el retroceso en la presencia de mujeres en espacios de decisión política y sobre el deterioro de los avances logrados en igualdad en las últimas décadas, cuando se cumplen 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada por Naciones Unidas en 1995.

Subirats, que formó parte de la representación española en aquella conferencia mundial sobre las mujeres, ha expuesto esta mañana estas ideas en la mesa de diálogo '30 años después de Beijing: avances y retos desde una mirada intergeneracional' organizada por el Área de Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidad de Cantabria (UC), dependiente del Vicerrectorado de Comunidad Universitaria.

Esta cita ha contado también con la investigadora Lorea Romero y ha estado moderada por la periodista Pilar Palazuelos. Se ha celebrado en el Aula Magna del Edificio Interfacultativo y se enmarca en el aniversario de la conferencia de Beijing, considerada uno de los principales acuerdos internacionales sobre igualdad de género y derechos de las mujeres.

Ambas ponentes han coincidido en señalar que la Plataforma de Acción de Beijing supuso un punto de inflexión para las políticas de igualdad y para el movimiento feminista internacional, aunque han advertido que persisten desigualdades estructurales y parte de los consensos alcanzados entonces atraviesan ahora una etapa de cuestionamiento.

Subirats, que fue directora del Instituto de las Mujeres entre 1993 y 1996, ha recordado en este sentido que uno de los principales logros de la conferencia fue la incorporación del concepto de género al marco internacional de derechos y políticas públicas. "Fue una batalla muy difícil", ha señalado, en referencia a las resistencias planteadas por algunos Estados y organizaciones religiosas durante las negociaciones de 1995.

A su juicio, aquel acuerdo ha proporcionado durante estas tres décadas "un marco global" especialmente útil para los movimientos feministas de América Latina y África, que encontraron en el texto una herramienta para exigir avances legislativos y sociales a sus gobiernos.

Por su parte, Romero, investigadora de la Universidad de Deusto, ha destacado la incorporación de la perspectiva de género como criterio transversal en las políticas públicas. "Se asumió que la igualdad tenía que estar presente en todas las políticas: sanitarias, educativas, de vivienda o laborales", ha explicado.

"HAY AVANCES, PERO NO SE HA CONSEGUIDO LA IGUALDAD"

Las dos participantes han subrayado que, tres décadas después, persisten brechas de género en ámbitos como el empleo, la representación política, los cuidados o las violencias machistas.

"Es indudable que hemos avanzado muchísimo, pero no hemos conseguido la igualdad todavía", ha afirmado Subirats, quien ha advertido de que los derechos conquistados "no avanzan en línea recta" y pueden sufrir retrocesos. En ese sentido, se ha referido al auge de discursos que cuestionan derechos consolidados.

Además, la investigadora de la Universidad de Deusto ha rechazado la idea de que las políticas de igualdad hayan ido "demasiado lejos". "Las brechas de desigualdad siguen existiendo en todos los ámbitos y en todos los países", ha afirmado.

A su juicio, parte del malestar que atraviesa la juventud responde a problemas sociales y económicos más amplios, como la precariedad laboral o el acceso a la vivienda, y el descontento se está canalizando en discursos que buscan "responsabilizar a las mujeres o a la inmigración de problemas estructurales".

Otro de los asuntos en los que se ha puesto el foco en la jornada ha sido el del papel las mujeres en los conflictos armados, pues para la socióloga "sigue plenamente vigente". En este sentido, ha lamentado que "las guerras actuales siguen afectando de forma especialmente dura a mujeres, niños y población civil".

Además, ha destacado que se da "un retroceso en la presencia de mujeres en sitios decisorios políticamente". "Teníamos que haber avanzado mucho más y eso hubiera repercutido en bien de toda la humanidad", ha concluido.

MODELO DE EDUCACIÓN DEL PASADO

También se ha abordado también el papel de la educación en la reproducción de los modelos de género. Subirats, que lleva más de cuatro décadas investigando sobre coeducación, ha explicado que los niños siguen siendo educados "con un modelo del pasado", basado en la competitividad, la agresividad y la negación de la empatía.

"Seguimos educando a los chicos con un modelo de guerrero que hoy ya no sirve", ha afirmado, para defender la necesidad de intensificar en la educación masculina valores vinculados al cuidado, la colaboración o la expresión emocional.

En este sentido, Romero ha añadido que el conocimiento generado desde los estudios feministas "aún no ha penetrado suficientemente" en los currículos educativos. Aunque las universidades han desarrollado investigaciones en ámbitos muy diversos, desde las humanidades hasta las ingenierías, considera que esa producción académica sigue teniendo una presencia limitada en la formación ordinaria del alumnado.