SODERCAN aprueba el plan de subvenciones de 2026 con 12,6 millones para apoyar a las empresas cántabras

Consejo de Administración de SODERCAN - SODERCAN

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, ha aprobado el plan de actuación de la empresa pública para este año, dotado con algo más de 17 millones de euros, y el Plan Estratégico de Subvenciones, que contempla hasta 18 líneas de ayudas con un montante total de 12,6 millones para reforzar el apoyo público al tejido empresarial cántabro y avanzar en los objetivos de innovación, emprendimiento e internacionalización de la región.

La reunión del órgano de gobierno, la primera tras la aprobación del presupuesto autonómico para el presente ejercicio, ha servido también para analizar el balance de resultados de 2025, que ha sido "positivo" y ha merecido el reconocimiento unánime del Consejo, según informa SODERCAN (www.sodercan.es) en un comunicado de prensa.

En este sentido, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno regional y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha felicitado al equipo de la empresa pública por "el buen trabajo que viene desarrollando".

ALTA ACTIVIDAD Y ELEVADA TASA DE APROBACIÓN

Y es que durante 2025, SODERCAN ha mantenido una "intensa" actividad de apoyo a empresas y personas emprendedoras, con un total de 568 solicitudes gestionadas, de las que 421 han sido aprobadas, consolidando así el papel de la sociedad pública de la Consejería de Industria como "instrumento clave" del Ejecutivo autonómico para el desarrollo económico regional.

El balance del ejercicio refleja además una "adaptación activa" de sus programas al contexto nacional y europeo, posponiendo o rediseñando determinadas convocatorias para asegurar su complementariedad con fondos estatales y europeos, como los vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o a partenariados europeos como CETP.

En esa línea, el Plan de Actuación 2026, aprobado por el Consejo de Administración, articula las acciones previstas para este año en materia de prospección de nuevos mercados e internacionalización, fomento de I+D, creación de empresas y emprendimiento, captación de inversiones, proyectos estratégicos y fomento de la excelencia empresarial.

Tras el visto bueno del Consejo, el documento, que incluye tanto programas de subvenciones como otras iniciativas de apoyo empresarial, continuará su tramitación para su aprobación definitiva y publicación.

SIMPLIFICACIÓN Y FOCALIZACIÓN DEL APOYO PÚBLICO

El Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 contará con un presupuesto de 12.596.000 euros en 2026, distribuidos en 18 líneas de ayuda dirigidas a fomentar la I+D, el emprendimiento, la internacionalización y la competitividad empresarial en Cantabria.

Entre los principales cambios respecto al periodo anterior, destaca la unificación y simplificación de programas, como la creación del nuevo de Personal Técnico Especializado, que integra las anteriores convocatorias de ayudas a la contratación de personal técnico vinculado a I+D+i y a la expansión comercial (+ Talento) y contará con un presupuesto de 800.000 euros.

A ello se une el rediseño de las ayudas al emprendimiento, mediante la integración de los programas Emprecan Plus y Emplea en un decreto único de concesión directa, con el objetivo de agilizar la gestión y mejorar la respuesta a las personas emprendedoras. La dotación será de 1.250.000 euros.

Asimismo, se reordenan las ayudas a la internacionalización, transformando el programa de Promoción Comercial en un decreto de concesión directa que integre distintas líneas de apoyo, entre ellas el programa de certificaciones.

Estas modificaciones responden al objetivo de simplificar la actuación administrativa, mejorar la eficacia del gasto público y maximizar el impacto de las ayudas sobre el tejido empresarial.

APROBADOS LOS CONVENIOS CON LAS CÁMARAS DE COMERCIO

En la misma sesión, el Consejo de Administración ha autorizado la firma de sendos convenios de colaboración con las Cámaras de Comercio de Cantabria y Torrelavega para el desarrollo este año del Programa Emprendedoras 2026, orientado al impulso del autoempleo y el emprendimiento femenino, cofinanciado con fondos europeos.

El Consejo también ha dado el visto bueno al convenio con la Cámara de Comercio para en el marco del Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, que contempla acciones de promoción exterior, formación y servicios especializados de apoyo a la exportación.

Con estas decisiones, SODERCAN refuerza su papel como "agente público de referencia en el desarrollo económico de Cantabria", apostando por una política de subvenciones "más sencilla, estratégica y alineada con los retos de transformación del tejido productivo".