SODERCAN y la Cámara acercan a las empresas cántabras las oportunidades de negocio del futuro acuerdo UE-India

Banderas de la UE e India - SODERCAN

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha celebrado junto a la Cámara de Comercio una jornada informativa para acercar a las empresas cántabras las oportunidades de negocio que pueden surgir del futuro acuerdo comercial entre la Unión Europea e India.

En un comunicado, SODERCAN ha destacado que India supone un mercado de 1.500 millones de consumidores llamado a desempeñar un papel protagonista en la economía mundial durante las próximas décadas.

El encuentro, organizado en colaboración con la Dirección Territorial de Comercio en el marco del Plan de Internacionalización de Cantabria, contó con la participación del director general de Comercio y Consumo del Gobierno regional, Rosendo Ruiz; la directora de Internacionalización de SODERCAN, Raquel Manzanares; el director general de Política Comercial y Seguridad Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Julián Conthe, y el director general de Textil Santanderina, Gonzalo Rodríguez.

Todos ellos analizaron tanto la dimensión estratégica del mercado indio como las experiencias y oportunidades para las empresas españolas.

Durante la jornada se destacó que el acuerdo UE-India constituye el mayor acuerdo comercial concluido entre la segunda y la quinta economía mundial, con capacidad para reforzar el acceso de las empresas europeas a una economía que crece a ritmos del 7-8% anual y que cuenta ya con una clase media de más de 430 millones de personas.

Según las estimaciones presentadas, la reducción de barreras comerciales podría suponer un ahorro cercano a los 4.000 millones de euros en aranceles para las empresas europeas.

CANTABRIA, ANTE UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL

La jornada sirvió también para analizar la situación actual de las relaciones comerciales entre Cantabria e India.

Actualmente, 41 empresas cántabras exportan al país asiático y cerca de la mitad lo hacen de forma regular, reflejo de una presencia aún limitada, pero consolidada, en este mercado.

Los datos expuestos ponen de manifiesto que las exportaciones cántabras a India se apoyan fundamentalmente en la fortaleza industrial de la región, especialmente en sectores vinculados al hábitat, las materias primas, la industria química y la industria auxiliar cerámica, mientras que las importaciones procedentes de India se concentran en productos de fundición y siderurgia, productos químicos y maquinaria para caucho y plástico.

Asimismo, se destacó que Cantabria es actualmente la cuarta comunidad autónoma española con mayor stock de inversión india, un dato que evidencia el potencial de las relaciones económicas entre ambas economías y la oportunidad de seguir profundizando en esa conexión empresarial.

SECTORES CON ESPECIAL POTENCIAL PARA LAS EMPRESAS CÁNTABRAS

Entre los aspectos más destacados del acuerdo se encuentra la apertura progresiva de sectores de especial interés para la economía española y europea.

En el ámbito industrial, el acuerdo contempla reducciones arancelarias y mejoras en el acceso al mercado indio para productos químicos, farmacéuticos, cosméticos, bienes de equipo y componentes de automoción, sectores donde las empresas europeas podrán mejorar significativamente su competitividad.

También incorpora avances relevantes para el comercio de servicios, facilitando el acceso a ámbitos como las telecomunicaciones, los servicios financieros, los seguros y determinados servicios profesionales.

Durante las intervenciones se subrayó igualmente que el acuerdo va más allá de la simple eliminación de aranceles. Incluye medidas destinadas a reducir obstáculos técnicos al comercio, reforzar la protección de la propiedad intelectual, simplificar procedimientos administrativos y aumentar la seguridad jurídica para las empresas que operen en el mercado indio.

Diversificar mercados para reforzar la competitividad Desde SODERCAN se incidió en la importancia de que las empresas cántabras continúen diversificando mercados en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la necesidad de reducir dependencias excesivas de determinados destinos comerciales.

En este sentido, India aparece como uno de los mercados con mayor potencial para ampliar la base exportadora de Cantabria, especialmente teniendo en cuenta la complementariedad existente entre las necesidades del mercado indio y las capacidades industriales de la región. Actualmente, los productos industriales y tecnológicos representan más del 98% de las exportaciones cántabras a este país, lo que demuestra la capacidad competitiva de las empresas regionales en aquellos sectores donde India está acelerando sus inversiones en industria, infraestructuras, energía y tecnología.

La jornada se enmarca en las actuaciones desarrolladas por SODERCAN dentro del Plan de Internacionalización de Cantabria, mediante el que la sociedad pública acompaña a las empresas en su salida a mercados exteriores, facilita el acceso a información estratégica y promueve nuevas oportunidades de negocio para reforzar la competitividad de la economía regional.