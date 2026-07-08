SODERCAN y Cámara ayudan a las empresas a prepararse para el nuevo 'arancel verde' europeo

Jornada de SODERCAN y la Cámara sobre el nuevo 'arancel verde' europeo - SODERCAN

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), y la Cámara de Comercio de Cantabria han celebrado una jornada especializada para ayudar a las empresas cántabras a comprender y prepararse ante la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), una nueva herramienta de la Unión Europea que transformará las reglas del comercio internacional para determinados productos industriales.

El CBAM, conocido popularmente como el "arancel verde" europeo, busca evitar que las empresas trasladen su producción a países con normas medioambientales menos exigentes y, al mismo tiempo, garantizar que los productos importados compitan en igualdad de condiciones con los fabricados dentro de la Unión Europea.

Para ello, obligará a los importadores de determinados materiales y productos a asumir un coste asociado a las emisiones de CO2 generadas durante su fabricación.

En la práctica, esto significa que las empresas que importan productos como hierro, acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno o electricidad deberán acreditar las emisiones de carbono asociadas a su producción y, en determinados casos, adquirir certificados que reflejen ese impacto ambiental, ha explicado SODERCAN.

Más allá de su coste económico, la nueva regulación implicará nuevas obligaciones de información, trazabilidad y control a lo largo de toda la cadena de suministro.

Desde el Gobierno de Cantabria se ha defendido en distintos foros la necesidad de que este tipo de instrumentos contribuyan realmente a garantizar unas condiciones de competencia justas para la industria cántabra, española y europea, evitando que determinados productos importados puedan mantener ventajas competitivas frente a los fabricados en la Unión Europea.

Durante la apertura de la jornada, desde SODERCAN se destacó que la internacionalización exige cada vez más anticiparse a los cambios regulatorios que condicionan la competitividad empresarial y disponer de información especializada para tomar decisiones con seguridad.

En este sentido, el acompañamiento a las empresas en su adaptación a los nuevos requisitos de los mercados internacionales constituye una de las líneas de actuación del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028.

La sesión, celebrada en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, permitió abordar de forma práctica cuestiones como el funcionamiento del mecanismo, la verificación de emisiones, los plazos previstos para su aplicación definitiva, las obligaciones documentales y el cálculo de los certificados asociados al carbono.

Los participantes también pudieron conocer casos prácticos y recomendaciones para adaptar sus cadenas de suministro y procesos de compra a las nuevas exigencias europeas, de la mano de especialistas de BLN Palao Abogados. Además del objetivo medioambiental, la normativa ha generado un intenso debate en diferentes regiones industriales europeas acerca de sus efectos sobre la competitividad.

Con iniciativas como esta jornada, SODERCAN continúa facilitando a las empresas cántabras información especializada, herramientas y conocimiento práctico para afrontar con éxito los desafíos derivados de la evolución del comercio internacional, la sostenibilidad y la transición hacia una economía más descarbonizada.