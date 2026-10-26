SODERCAN y Cámara organizan una jornada sobre presencia comercial de empresas cántabras en mercados internacionales - SODERCAN

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es) y en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, celebrará el 4 de noviembre una jornada virtual dedicada a analizar los instrumentos disponibles para facilitar la implantación comercial de las empresas cántabras en mercados internacionales.

La jornada está dirigida a responsables de internacionalización, comercio exterior, desarrollo de negocio y expansión internacional, así como a profesionales de la gerencia y dirección de empresas interesadas en su implantación comercial y crecimiento en mercados exteriores. La asistencia es gratuita y requiere inscripción previa.

La sesión tendrá lugar de 10.30 a 11.50 horas y se enmarca en el ciclo de jornadas sobre mercados internacionales organizado dentro del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, que tiene como objetivo reforzar la presencia de los sectores productivos de la comunidad autónoma en los mercados exteriores e incrementar el número de empresas exportadoras de la región.

Bajo el título 'Implantación comercial en mercados internacionales', la jornada ofrecerá información práctica sobre las herramientas de apoyo a disposición de las empresas que desean establecerse en otros países o consolidar su actividad exterior.

La financiación de los proyectos, la protección frente a posibles riesgos y la cobertura de las operaciones de exportación e internacionalización centrarán buena parte de los contenidos.

La apertura de la sesión correrá a cargo de la directora de Prospección de Nuevos Mercados e Internacionalización de SODERCAN, Raquel Manzanares Valdor, y de la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Rosa Vega. A continuación, la subdirectora de Desarrollo de Negocio de COFIDES, Cristina Mena Álvarez, presentará los principales instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas cántabras.

La analista de Operaciones del equipo de Empresas de Cuenta del Estado de Cesce, Macarena Badías Carvajal, abordará posteriormente las soluciones de protección, impulso y aseguramiento destinadas a empresas con actividad internacional, así como la cobertura de los riesgos asociados a sus operaciones en el exterior.

Estas herramientas resultan relevantes para afrontar las necesidades específicas que surgen al abordar nuevos mercados y avanzar con mayor seguridad en una estrategia de expansión internacional.

La implantación comercial en otros países permite consolidar la presencia exterior de las empresas y ampliar sus oportunidades de crecimiento, pero exige conocer adecuadamente los mecanismos de financiación y protección disponibles.

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE SEMICROL

La jornada incorporará también una perspectiva empresarial a través de la experiencia de SEMICROL. Su CEO, Natalia Alciturri, explicará el proceso de internacionalización de la compañía y compartirá una visión práctica de los retos y oportunidades que plantea la implantación comercial en mercados exteriores. Su participación permitirá trasladar los instrumentos y contenidos expuestos durante la jornada a un caso real de empresa cántabra.

La intervención de SEMICROL se celebrará entre las 11.25 y las 11.40 horas y dará paso a un turno abierto de preguntas y debate con el que concluirá la sesión.