SODERCAN y CDTI acercan las ayudas NEOTEC a las startups de Cantabria en una jornada para preparar la convocatoria 2026 - SODERCAN

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) han celebrado este jueves una sesión informativa sobre el Programa NEOTEC, una de las principales líneas de financiación estatal para la creación y consolidación de startups de base tecnológica.

La jornada ha reunido en el Edificio Bisalia del PCTCAN a startups, empresas innovadoras y personas emprendedoras de Cantabria interesadas en acceder a la convocatoria NEOTEC 2026, que cuenta con un presupuesto de más de 20 millones de euros y se abre el próximo 14 de abril.

En la apertura de la sesión, el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, ha destacado la importancia de "acompañar a las startups cántabras en el acceso a financiación estratégica, alineando los recursos autonómicos con los principales instrumentos estatales de apoyo a la innovación y la tecnología".

En este sentido, ha subrayado el papel de SODERCAN como socio del emprendimiento innovador en todas sus fases, desde la creación hasta la consolidación.

Durante la jornada, el director de Creación de Empresas e Innovación de SODERCAN, Alfredo Cuesta, ha presentado los programas de apoyo al emprendimiento tecnológico de la sociedad pública de la Consejería de Industria, como las líneas EIBTs, Asfitec o StartUp Capital Cantabria, diseñadas para complementar ayudas estatales como NEOTEC y reforzar el crecimiento de las startups innovadoras de la región.

TECNOLOGÍA PROPIA Y DESARROLLO DE I+D+I

Luis Maeso, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI, ha explicado de forma práctica las claves de la convocatoria NEOTEC 2026, dirigida a pequeñas empresas innovadoras de base tecnológica con un mínimo de seis meses de antigüedad y un máximo de tres años, cuyo modelo de negocio esté basado en tecnología propia y desarrollo de I+D+i, no en la prestación de servicios a terceros.

NEOTEC ofrece subvenciones a fondo perdido, sin devolución ni garantías, destinadas a financiar el desarrollo del plan de negocio de empresas con tecnología propia y un fuerte componente de I+D+i.

La convocatoria 2026 cuenta con un presupuesto total de 20,38 millones de euros, e incluye una reserva mínima de cinco millones de euros para proyectos liderados por mujeres.

Las ayudas pueden cubrir hasta el 70% del presupuesto elegible, con un máximo de 250.000 euros por proyecto, porcentaje que puede incrementarse hasta el 85% y 325.000 euros en el caso de empresas que incorporen la contratación de personal doctor.

Los proyectos financiables deben presentar un alto contenido tecnológico, estar basados en el desarrollo de productos, procesos o servicios innovadores y contar con un presupuesto mínimo financiable de 175.000 euros.

Además, las empresas beneficiarias pueden solicitar un anticipo de hasta el 60% de la ayuda concedida, sin necesidad de presentar avales.

CASOS DE ÉXITO: PANSSARI Y RADARMETRIC

La jornada ha incluido también un espacio dedicado a casos de éxito de startups cántabras, en el que Helena Calva, cofundadora y CEO de Panssari, y José Márquez, direcotor de Radarmetrics, han compartido su experiencia como startups beneficiarias del programa NEOTEC, poniendo en valor el impacto de esta ayuda en la aceleración de sus proyectos tecnológicos.

Panssari ha creado una plataforma de inteligencia artificial de uso dual para la seguridad de infraestructuras críticas y Radarmetrics está especializada en el diseño y desarrollo de radares de apertura sintética (SAR) para observación de la Tierra.

El taller ha concluido con un coloquio abierto y con la celebración de reuniones individualizadas entre startups y el equipo del CDTI, una oportunidad especialmente valorada por las personas asistentes para resolver dudas concretas y analizar el encaje de sus proyectos en la convocatoria.

Con esta iniciativa, SODERCAN refuerza su apuesta por el emprendimiento innovador y tecnológico en Cantabria, acercando a las startups de la región una de las principales herramientas de financiación pública para impulsar proyectos con alto potencial de crecimiento y generación de empleo cualificado.