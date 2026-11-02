SODERCAN celebrará este jueves una jornada para explicar las nuevas ayudas directas a la internacionalización - SODERCAN

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

SODERCAN (www.sodercan.es) celebrará este jueves, 5 de noviembre, de 9.00 a 10.00 horas y en formato online, una jornada informativa sobre el nuevo decreto de ayudas a la internacionalización, dirigida tanto a las empresas beneficiarias como a los profesionales de auditoría que intervienen en la justificación de las subvenciones.

En concreto, la sesión abordará de manera práctica los requisitos de acceso, actuaciones y gastos subvencionables, procedimiento de solicitud y preparación de la documentación justificativa y del informe de auditoría.

La inscripción es gratuita y debe realizarse previamente a través del formulario habilitado en la web de SODERCAN, ha indicado la entidad en nota de prensa.

La jornada se enmarca en la puesta en marcha del nuevo sistema de ayudas a la internacionalización gestionado por SODERCAN, que sustituye el anterior modelo de concurrencia competitiva por un régimen de concesión directa y permite presentar las solicitudes de forma continuada durante todo el año.

Las subvenciones cubren hasta el 70 por ciento de los gastos subvencionables, con un máximo de 50.000 euros por empresa o persona autónoma y una inversión mínima de 5.000 euros.

Entre las actuaciones financiables figuran la participación en ferias y congresos internacionales, misiones comerciales, publicidad y adaptación comercial, estudios de mercado, certificaciones, homologaciones y registro de marcas.

Durante la jornada se explicará también qué documentación deben aportar las empresas, qué conceptos quedan excluidos y cómo preparar facturas, pagos, evidencias y demás documentación necesaria para la justificación.

Además, se abordará específicamente el papel del auditor, el alcance de las comprobaciones y los criterios para emitir el informe que acompaña a la solicitud.

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN

Las ayudas, a las que SODERCAN destina dos millones de euros, forman parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028 y están abiertas a empresas y personas autónomas de cualquier tamaño y forma jurídica que dispongan de un centro de trabajo en Cantabria y desarrollen alguna de las actividades contempladas en el decreto. Las empresas y entes públicos quedan excluidos.

Las ayudas se solicitan a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN y el plazo máximo de resolución es de tres meses desde la presentación.