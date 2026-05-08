SODERCAN convoca ayudas de 300.000 euros para proyectos de I+D de economía circular

Cartel de la convocatoria de ayudas 2026 de SODERCAN para proyectos de I+D de economía circular - SODERCAN

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, ha convocado las ayudas para proyectos de I+D en el ámbito de la economía circular con un presupuesto de 300.000 euros.

La convocatoria de 2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), estará abierta durante tres meses, hasta el 10 de agosto, y las solicitudes deben presentarse a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Podrán ser susceptibles de apoyo aquellos proyectos que contribuyan a la prevención o reducción de residuos.

También podrán beneficiarse aquellos que generen nuevas aplicaciones para materiales o residuos, los que favorezcan la eficiencia energética o aquellos que prolonguen la vida útil de los materiales y/o productos.

Además, serán subvencionables aquellos dirigidos a desarrollar nuevas tecnologías o procesos encaminados a la valorización de residuos.

Los proyectos deben ser de investigación industrial o desarrollo experimental, de carácter individual, y estar alineados con la estrategia regional para la prevención y reutilización de residuos.

La convocatoria es de concurrencia competitiva y establece un presupuesto subvencionable mínimo de 30.000 euros, con un máximo de 50.000 de ayuda por proyecto, un único proyecto por empresa y un plazo de ejecución de entre 6 y 12 meses desde el inicio del mismo.

La intensidad de la ayuda varía en función del tamaño de la empresa y de la tipología del proyecto. Así, la pequeña empresa puede alcanzar hasta el 70% en proyectos de investigación industrial y hasta el 45% en aquellos de desarrollo experimental.

Mientras, la mediana empresa puede optar a ayudas de hasta el 60% y 35% respectivamente y la grande hasta el 50% y 25% como máximo.

Para su valoración se tiene en cuenta la calidad científico-técnica del proyecto, su potencial innovador y a nivel de implantación en el mercado y el impacto ambiental de la solución propuesta, ha informado SODERCAN en un comunicado.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha indicado que esta línea de ayudas responde a la "importancia" de impulsar la I+D en la industria para optimizar los procesos productivos y contribuir a la generación de conocimiento y desarrollo de tecnologías que favorezcan la transición desde un modelo productivo lineal a uno regenerativo que prolongue el valor y la utilidad de los recursos y productos y limite el uso de las materias primas y energías.

En la convocatoria de 2025, SODERCAN ha respaldado a través de esta convocatoria seis proyectos de I+D impulsados por las empresas Siali Technologies, Global Special Steel Products, SOINCON (Soluciones Industriales de Conectividad, Sitelec, CITICAN (Fundación Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria) y Manufacturas Deportivas Santander.