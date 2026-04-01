SODERCAN convoca ayudas para los clústeres sectoriales con 475.000 euros

Cartel. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, ha lanzado la convocatoria anual de ayudas para los clústeres sectoriales de la Comunidad Autónoma, con un presupuesto de 475.000 euros.

La convocatoria exige una composición de un mínimo de diez integrantes del clúster, y al menos el 60% deben contar con centro de trabajo en Cantabria, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Sus miembros, independientemente de su forma jurídica, han de ejercer una actividad económica dirigida al mercado y deben incluirse a empresas que abarquen varios escalones de la cadena de valor del sector productivo representado.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN (https://www.sodercan.es/), Eduardo Arasti, ha explicado que estas ayudas persiguen el fortalecimiento de sectores estratégicos en los que la economía de Cantabria muestra mayor potencial, para reforzar su papel como motor de innovación de la industria, contribuyendo así al desarrollo de Cantabria y a la excelencia de estos sectores a nivel nacional e internacional.

Según ha señalado, la cooperación empresarial, materializada mediante la generación de actividades y proyectos de valor añadido desarrollados en común, permite a las empresas y entidades participantes sumar sinergias, alcanzar una mayor dimensión operativa y generar las ventajas competitivas necesarias para acometer con mayores garantías proyectos que abordados de forma individual serían "difícilmente viables".

Desde SODERCAN, impulsor y socio de los diferentes clústeres de Cantabria, se articulan estas ayudas para fomentar la cultura de cooperación entre las empresas, así como el intercambio de conocimiento, experiencia y contactos; aprovechar las sinergias de actuación derivadas de estrategias comunes; impulsar el desarrollo de proyectos de I+D en cooperación; y conformar una oferta más amplia de productos y/o servicios de empresas de Cantabria.

La convocatoria estará abierta en el Gestor de Ayudas de SODERCAN hasta el 30 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) este martes 31 de marzo.

CLÚSTERES SECTORIALES

SODERCAN se reúne periódicamente con los clústeres para poner en común proyectos, analizar problemáticas, fomentar sinergias y promover la cooperación entre ellos.

Los beneficiarios de esta convocatoria de ayudas son el Clúster GIRA-Grupo de Iniciativas Regionales de Automoción y Movilidad; Clúster Marítimo de Cantabria (MARCA); Clúster de Energías Marinas Sea of Innovation Cantabria; el Clúster sobre el Comportamiento e Investigación del Fuego; Clúster de la Industria de la Defensa (CID); Clúster de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TERA); y el Clúster de la Industria Nuclear (CINC).

En la resolución de la convocatoria se valora la capacidad de cada uno de los clústeres para dinamizar el tejido empresarial e incrementar la capacidad e impacto de las actuaciones desarrolladas; y para involucrar a los agentes de conocimiento como elemento fundamental para fomentar la transferencia de tecnología; así como la calidad técnico-económica y eficiencia de sus proyectos.

Junto a SODERCAN forman parte de los clústeres otras entidades como universidades, institutos de investigación o el Centro Tecnológico CTC.