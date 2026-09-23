SODERCAN convoca mas ayudas para apoyar el relevo generacional en las empresas familiares

Imagen de la presentación - SODERCAN

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha presentado este miércoles una nueva convocatoria de ayudas del programa 'Protocolo familiar en las pymes', destinada a facilitar los procesos de relevo generacional en las empresas familiares y garantizar su continuidad.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 100.000 euros y ha sido presentada en una jornada que la entidad dependiente de la Consejería de Industria ha celebrado junto a la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAM) en la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico.

Según ha señalado SODERCAN en una nota de prensa, se considera que este tipo de compañías constituyen uno de los "principales pilares" del tejido productivo regional por lo que en 2026 ha "mejorado" de la intensidad de la ayuda

A partir de esta edición, las empresas podrán obtener una subvención equivalente al 50% de los costes elegibles, hasta un máximo de 15.000 euros, independientemente de su antigüedad o tamaño, lo que "amplía las posibilidades de acceso al programa y refuerza el apoyo público a los procesos de continuidad empresarial".

Además, se ha profundizado en aspectos clave para la sostenibilidad futura de las empresas familiares, favoreciendo la elaboración de planes que permitan definir con claridad las funciones y responsabilidades de los miembros de la familia empresaria, establecer mecanismos de gobernanza, planificar la entrada de nuevas generaciones y profesionalizar la gestión cuando resulte necesario.

En este sentido, el programa subvenciona la realización de diagnósticos empresariales especializados y la elaboración de Protocolos de Empresa Familiar o Planes Estratégicos Familiares (PEF), lo que "permite regular las relaciones profesionales, económicas y familiares dentro de la organización, anticipar situaciones de relevo generacional y ordenar la transición entre generaciones".

SODERCAN ha indicado que estas actuaciones buscan reducir uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas familiares: la falta de planificación de la sucesión, tal y como se refleja en "diversos estudios".

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a partir de mañana jueves y hasta el 23 de noviembre a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN. La convocatoria ya ha sido publicada en el BOC.

APUESTA DECIDIDA

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado en la presentación que el Gobierno de Cantabria ha apostado de forma "decidida" por apoyar a las empresas familiares, "impulsando herramientas que faciliten una transición ordenada entre generaciones y ayuden a preservar el arraigo territorial, el conocimiento acumulado y la actividad económica de estas compañías".

En este sentido, ha subrayado que la inciativa persigue "acompañar a las empresas en uno de los momentos más importantes de su trayectoria, ayudándolas a planificar el futuro y a garantizar que puedan seguir creciendo y creando oportunidades para las próximas generaciones".

Por su parte, el presidente de ACEFAM, Carlos Lázaro Tejedor, ha agradecido al Gobierno de Cantabria el "refuerzo" de esta convocatoria que ha calificado de "extraordinario interés" para las empresas familiares, que ha dicho representan "el 95% del tejido empresarial regional, el 65% del empleo y el 75% del PIB".