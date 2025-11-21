SODERCAN entrega la próxima semana los premios del Programa de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, celebrará este miércoles 26 la entrega de premios del Programa para la Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs).

El programa EIBTs tiene como objetivo fomentar la creación y consolidación de empresas tecnológicas con alto potencial de crecimiento, apoyando proyectos que aporten valor añadido al tejido productivo de Cantabria mediante la innovación, el conocimiento y la tecnología, y forma parte del compromiso de SODERCAN y del Gobierno de Cantabria por impulsar el emprendimiento, la innovación, la transformación digital y la competitividad regional, atrayendo inversión y fomentando un tejido empresarial más dinámico y sostenible, ha informado el Gobierno.

Esta iniciativa se enmarca en la Agenda Digital de Cantabria y en el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, como herramienta fundamental de apoyo al emprendimiento tecnológico en Cantabria para promover la creación de empresas de base innovadora, el desarrollo de talento y la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

El programa EIBTs forma parte también del proyecto TECH FABLAB, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

El Gobierno de Cantabria participa en este proyecto del programa Retech centrado en la creación de redes de emprendimiento digital junto a otras cinco comunidades autónomas, que son Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja -coordinadora-.

UN ENCUENTRO CON EL TALENTO INNOVADOR DE CANTABRIA

La jornada de entrega de premios, que se celebrará a partir de las 11.30 horas en el Gran Casino Sardinero, comenzará con la bienvenida de Ángel Pedraja, consejero delegado de SODERCAN, y continuará con la presentación y pitch de las diez empresas finalistas, que tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos ante el público asistente: Manfacter, Intrustop, BoloTrack Technology, Banbú Cosmética, Valientes, Phytobatea, Takumi Parts, Deduce Data Solutions, Envisad e Idresa Services.

A continuación, tendrá lugar una ponencia a cargo de Antonio López, CEO de SILO, bajo el título 'Nuevas oportunidades para los territorios alrededor de la inversión en deeptech en España', que abordará las claves de un nuevo modelo de desarrollo regional basado en la innovación tecnológica y la inversión en conocimiento.

El evento, con aforo limitado, continuará con el acto de entrega de premios a las empresas ganadoras y concluirá con unas palabras de cierre del consejero Eduardo Arasti.

Para participar basta con confirmar asistencia cumplimentando el formulario disponible en la web de SODERCAN.

TRES FASES

El Programa para la Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica se ha estructurado en tres fases: talleres de formación grupales en los ámbitos básicos para crear un negocio y competencias clave para emprender con éxito en el ámbito de las startups; y mentoring individual dirigido a prestar orientación y asistencia especializada para elaborar, complementar o perfeccionar el plan de negocio del proyecto.

Finalmente, la concesión de premios a los proyectos con mayor proyección. Hay tres premios dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, y siete accésit de 10.000 euros.

El jurado ha estado integrado por representantes de SODERCAN y de la Consejería de Industria, Universidad de Cantabria, CEOE y Cámaras de Comercio de Cantabria y Torrelavega.