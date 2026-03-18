SODERCAN impulsa 26 proyectos de I+D en el sector TIC con ayudas por 721.000 euros

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), perteneciente a la Consejería de Industria, ha concedido ayudas por importe de 721.424 euros a 26 proyectos de I+D presentados por 24 empresas del sector de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) de Cantabria en la convocatoria de 2025.

Estos proyectos movilizarán una inversión de más de 3,73 millones de euros, según ha señalado el consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti, quien ha subrayado "el éxito" de esta convocatoria de SODERCAN, y ha agradecido el esfuerzo inversor de las empresas promotoras, en su mayoría pymes.

Las empresas beneficiarias son Acorde Technologies, Ambar Telecomunicaciones, Artisca, Atwork Spain, Awge Technologies, Blackcat Business Solutions, Clúster Fuego, Complutum T.I.G., Cosmikal, Deduce Data Solutions, Idresa Services, Idrus Soluciones e Innovación, Ingecid, Innomerics, Lis Data Solutions, LKS, N World, Netboss Comunicaciones, Soincon, Telnor, Textil Santanderina, Trowelapp Technologies, TTI Norte y Viavox Interactive.

AGENDA DIGITAL DE CANTABRIA

El objetivo de este programa de ayudas, que forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria, es incentivar la innovación en el entorno empresarial mediante el apoyo a proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental de carácter individual cuyo objetivo final sea el desarrollo de nuevos productos TIC o nuevas funcionalidades de productos TIC existentes, incluyendo en su caso el prototipo necesario.

El consejero ha subrayado el carácter estratégico del sector TIC cántabro, "en expansión y crecimiento", que se caracteriza por empresas de pequeño tamaño y por ser intensivo en su necesidad de desarrollo de nuevos productos o servicios como elemento clave para el mantenimiento de su competitividad.

A su vez, ha indicado, "nos encontramos en un contexto de expansión de la economía digital, creciente digitalización e incorporación de tecnologías digitales por parte de las empresas, los ciudadanos y la Administración, en el que el sector TIC cántabro tiene un papel determinante".

En este marco, SODERCAN lanza anualmente estas ayudas como instrumento de apoyo a las empresas del sector TIC para que promuevan y fomenten la ejecución de proyectos de I+D que faciliten la citada transición.

La convocatoria de 2025 contaba con un presupuesto inicial de 500.000 euros que se ha ampliado con fondos sobrantes de otros programas para poder dar cobertura a todos los proyectos que cumplen los requisitos de la convocatoria.

Estas ayudas están dirigidas a proyectos con un presupuesto subvencionable mínimo de 30.000 euros y un máximo de 150.000 euros en el sector de las telecomunicaciones, para diversificar el tejido empresarial actual hacia nuevos productos de alto valor añadido e incrementar la productividad; o bien en la cadena de valor de las TIC, que incluye desde la sensórica y captura de datos, hasta la explotación de servicios, pasando por los protocolos de comunicación, arquitectura de red, software de gestión, big data, análisis de datos, etc.

Esta convocatoria subvenciona proyectos encuadrados, por ejemplo, dentro de los siguientes ámbitos: desarrollo de sensórica inteligente y redes inalámbricas de sensores; desarrollo de herramientas de software para la gestión y seguridad; minería de datos, monitorización y software de conectividad con aplicaciones y dispositivos; ciberseguridad; movilidad; aplicaciones software orientadas a servicios, y aplicaciones software orientadas a big data y análisis de datos.