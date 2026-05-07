SODERCAN impulsa la incorporación de universitarios a empresas de nueva creación con una línea de becas sin coste

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SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), lanza una nueva edición de la línea de becas para la incorporación de estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) en empresas de reciente creación dentro del programa EMPRECAN Plus, una medida destinada a reforzar el crecimiento de startups y negocios jóvenes incorporando talento universitario en prácticas remuneradas, sin coste para la empresa o la persona autónoma solicitante.

La actuación se desarrolla en el marco del convenio de colaboración entre SODERCAN y la UC para incentivar la formación práctica del alumnado y mejorar su inserción profesional a través de prácticas remuneradas, al tiempo que apoya a las empresas de reciente creación en fases clave de toma de decisiones y consolidación, ha informado la sociedad dependiente de la Consejería de Industria.

Las empresas participantes podrán disponer de hasta dos becas de seis meses de duración cada una, realizadas por estudiantes de la Universidad de Cantabria, siempre que las tareas asignadas estén vinculadas a su formación académica. La gestión de las becas se realiza a través del COIE de la Universidad de Cantabria.

PRÁCTICAS REMUNERADAS SIN COSTE PARA LAS EMPRESAS

Para el alumnado, se trata de prácticas remuneradas que sufraga SODERCAN junto con el pago de la Seguridad Social. Pueden solicitar esta línea empresas y personas autónomas con actividad iniciada a partir del 1 de enero de 2021 que hayan formado parte del programa EMPRECAN Plus y cumplan los requisitos administrativos establecidos.

Esta actuación no supondrá ningún coste para la empresa o autónomo solicitante. Las solicitudes se presentan de forma telemática en el Gestor de Ayudas de SODERCAN. La convocatoria se acaba de publicar y permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2027 o hasta que se agote el presupuesto. La admisión se realizará por orden de presentación, condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

La gestión de las becas se realiza a través del COIE de la Universidad de Cantabria, al que corresponde la selección de los estudiantes que las van a realizar a las propias empresas.

Desde SODERCAN y la UC se destaca que este programa facilita "el contacto inicial de los estudiantes de la Universidad de Cantabria con el mundo de la empresa, y paralelamente, la incorporación de personal de alta cualificación en empresas de reciente creación".

REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes deberán estar matriculados en la titulación universitaria a la que se vinculan las competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir en la realización de la práctica; tener superado el 50% de los créditos de un plan de estudios de Grado, en el caso de prácticas extracurriculares; y/o estar matriculado en un Máster Oficial o Título Propio con posibilidad de realizar prácticas; y/o estar matriculado en la asignatura vinculada según el plan de estudios, en el caso de prácticas curriculares; y no haber superado el 100% de los créditos.