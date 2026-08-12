SODERCAN lanza un programa de acompañamiento para impulsar la aplicación de la IA en la internacionalización empresarial

Cartel del programa - SODERCAN

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha puesto en marcha el programa 'Cantabria Digital: Inteligencia Artificial' aplicada a la internacionalización empresarial, una nueva iniciativa dirigida a ayudar a las empresas y personas trabajadoras autónomas de la comunidad con actividad internacional a incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en sus estrategias de crecimiento en mercados exteriores.

El programa forma parte de las actuaciones contempladas en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, y da continuidad a la formación sobre IA aplicada a la empresa exportadora desarrollada por SODERCAN hace unos meses, ha indicado en nota de prensa.

Con esta iniciativa, la empresa pública dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, busca facilitar la adopción de tecnologías avanzadas por parte del tejido empresarial regional, "mejorando su competitividad, eficiencia y capacidad de crecimiento en los mercados internacionales".

El consejero del área y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha destacado que la IA se ha convertido en una herramienta "estratégica" para las empresas que quieren competir en un entorno global cada vez más exigente.

"Con este programa queremos acompañar a las empresas cántabras en la incorporación práctica de estas tecnologías, ayudándolas a aprovechar todo su potencial para vender más y mejor en los mercados internacionales", ha añadido.

SERVICIO GRATUITO Y PRÁCTICO

El programa Cantabria Digital, que no tiene ningún coste para las empresas participantes, combina formación especializada, casos prácticos y acompañamiento individualizado por parte de un experto sectorial, con una dedicación total de 20.00 horas por empresa, en formato online.

A través de este acompañamiento, las participantes podrán integrar soluciones de IA en áreas clave como el marketing internacional, la captación de clientes, la generación de contenidos comerciales, la automatización de tareas, el análisis de mercados o la optimización de procesos vinculados a la exportación.

El objetivo, ha explicado SODERCAN, es que las empresas dispongan de una hoja de ruta adaptada a sus necesidades y puedan aplicar de forma inmediata herramientas de Inteligencia Artificial que contribuyan a mejorar sus resultados internacionales.

TRES FASES DE TRABAJO

El programa se estructura en tres etapas. La primera consiste en la realización de un diagnóstico digital, que permitirá evaluar el grado de madurez tecnológica de la empresa e identificar oportunidades de mejora mediante el uso de la IA.

Posteriormente se elaborará un plan de acción personalizado, definiendo una hoja de ruta para integrar de forma ordenada y sostenible las soluciones de IA en la estrategia internacional de cada organización.

La última fase contempla el acompañamiento en la ejecución del plan, trabajando sobre casos reales de la empresa y apoyando la implantación progresiva de herramientas de IA en procesos vinculados a la internacionalización.

Además, el programa incluye capacitación práctica para los equipos participantes, definición de indicadores de seguimiento y recomendaciones para la escalabilidad futura de las soluciones implantadas.

DIRIGIDO A EMPRESAS CON ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Podrán solicitar su participación empresas y personas trabajadoras autónomas con actividad internacional demostrable y sede de actividad económica en Cantabria.

Quedan excluidas las actividades basadas exclusivamente en comercio electrónico, las franquicias y las entidades públicas.

Las solicitudes deberán presentarse a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN y el plazo permanecerá abierto hasta el 26 de febrero de 2027, o hasta agotarse las plazas disponibles.

La admisión se realizará por orden de presentación de solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.

Este nuevo servicio se une a otros programas creados por SODERCAN en el marco del primer Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, como son el servicio de identificación de la capacidad exportadora y el servicio de autodiagnóstico Export Cantabria, en este caso para ofrecer apoyo personalizado en la iniciación a la exportación.