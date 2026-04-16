SODERCAN ofrece una jornada formativa sobre la Compra Pública de Innovación a startups y empresas innovadoras

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, organiza el próximo 24 de abril una jornada formativa presencial sobre Compra Pública de Innovación (CPI) dirigida a startups, empresas innovadoras, centros tecnológicos y entidades de I+D de la región.

Bajo el título 'Compra Pública de Innovación: el acelerador estratégico para la startup cántabra', la sesión tendrá lugar a partir de las 10.30 horas en la sala multiusos del Edificio Bisalia, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), y abordará de forma práctica cómo la administración pública puede convertirse en cliente, socio tecnológico y palanca de crecimiento para las empresas innovadoras.

La jornada se enmarca en el proyecto TechFabLab, en el que SODERCAN participa en representación de Cantabria en el marco del programa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Inteligente) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation-EU, y cuenta con el apoyo técnico de Science & Innovation Link Office (SILO).

La Compra Pública de Innovación es todavía una vía poco conocida para muchas startups y pymes tecnológicas, pese a su potencial para validar tecnología en entorno real, mejorar el posicionamiento competitivo y acceder a contratos públicos innovadores, ha explicado el Gobierno.

A través de esta jornada, SODERCAN quiere ofrecer a las empresas cántabras una visión clara y aplicada de este instrumento, explicando qué es la CPI, cómo funciona, en qué momentos pueden participar las empresas y qué la diferencia de una licitación pública tradicional.

Para ello, el programa abordará, entre otros contenidos, los fundamentos de la CPI, la Consulta Preliminar al Mercado, la identificación y seguimiento de oportunidades, así como las claves estratégicas que deben tener en cuenta startups y empresas innovadoras a la hora de valorar su participación en estos procesos.

PRÓXIMAS LICITACIONES Y OPORTUNIDADES DE CPI

Uno de los principales atractivos de la jornada será la presentación del mapa de próximas licitaciones y oportunidades de Compra Pública de Innovación previstas para el periodo 2026-2027, un mercado estimado en más de 250 millones de euros, que permitirá a las empresas asistentes identificar proyectos concretos y planificar su estrategia de acceso al mercado público.

Además, la sesión incluirá espacios para el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y el networking entre participantes, favoreciendo el contacto entre empresas, agentes del conocimiento y la propia administración.

Tras la jornada, los interesados podrán acceder a un programa de formación especializada para la capacitación en materia de CPI, con actividades grupales y mentoring individual para un máximo de diez empresas.

La jornada está dirigida a startups, pymes innovadoras y personas trabajadoras autónomas, así como a centros tecnológicos, centros de innovación e institutos de investigación con interés en desarrollar soluciones innovadoras y explorar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito público.

Con esta iniciativa, SODERCAN y el Gobierno de Cantabria refuerzan su apuesta por acercar instrumentos estratégicos de innovación al tejido empresarial, facilitar el acceso de las empresas cántabras a nuevos mercados y mejorar su competitividad a través de la colaboración público-privada. La inscripción es gratuita, con plazas limitadas.